John Legend dona 5 mil dólares en beneficio de los comedores escolares de Seattle

El cantante John Legend no se lo pensó dos veces antes de donar nada menos que 5.000 dólares a una campaña para recaudar fondos que irán destinados a aliviar la deuda de 21.000 dólares contraída por 99 escuelas públicas de Seattle en su intento asegurar la pervivencia de los imprescindibles comedores escolares.



Aunque el intérprete quiso que tan encomiable acto pasara inadvertido, firmando el donativo con su verdadero nombre -John Stephens, muy común en Estados Unidos-, finalmente no pudo evitar que saliera a la luz su identidad después de que Jeff Lew, el responsable de la página de micromecenazgo GoFundMe que ha servido como plataforma virtual para esta iniciativa, sospechara que podría haber sido él



"Por cierto, ¿también te conocen como John Legend? Seas quien seas, gracias. Ha sido de mucha ayuda", le escribió en un mensaje privado Jeff, a lo que el marido de Chrissy Teigen no dudó en responder que efectivamente se trataba de él, como ha desvelado el diario local Seattle Times.



La organización de esta colecta no dudó en promocionar tan noble causa a través de las redes sociales, permitiendo así que el actor conociera de primera mano el objetivo de la misma. Jeff Lew recurrió además a la esfera virtual para agradecer directamente al artista su implicación en tan ardua tarea, por medio de un mensaje que John contestó de inmediato.



"¡Ha sido un placer! Deberíamos tener comida gratuita en todas las escuelas públicas", reza la publicación en respuesta al tuit de Jeff, quien poco después aseguró en la misma plataforma que son actos como este los que hacen que el aclamado artista sea toda una inspiración para él.



No es la primera vez que el de Ohio muestra su solidaridad con los más desfavorecidos. Este lunes, el programa matutino Good Morning Britain emitía un vídeo en el cual el cantante de 'All of Me' se dirigía a los padres de una de las víctimas del atentado terrorista de Mánchester para transmitirles su pesar y mandarles ánimos. La fallecida admiradora era tan aficionada a la discografía del vocalista, que incluso el citado tema acabó sonando en su funeral.