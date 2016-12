John Mayer se alegra de no ser 'una estrella'

El músico John Mayer ya no acapara titulares con la misma frecuencia que antes por sus novedades artísticas o por su destacado historial sentimental -mantuvo una mediática relación con la también cantante Katy Perry-, una situación de la que no podría sentirse más orgulloso al considerar que la fama y el reconocimiento excesivos solo tienen efectos negativos en aquellos que los experimentan en toda su plenitud.



"Ahora puedo decir que no lo soy [una celebridad], así de claro. Hay una diferencia muy significativa entre los que no somos estrellas y quienes lo son. El estrellato te acaba matando, sobre todo si de verdad eres consciente de que lo eres. Si piensas que eres una estrella y te crees invencible porque crees que tu propia persona está formada de pequeños trozos de estrella, morirás. Afortunadamente, lo que yo tengo es un trabajo fenomenal", se sinceró al programa de radio Todd & Jayde.



El hecho de que, como personaje público, el artista ya no genere tanta expectación entre la prensa y la opinión pública como hace unos años le ha permitido sacar el máximo partido a las satisfacciones de su carrera musical y, al mismo tiempo, evitar que su faceta más íntima sea objeto de escrutinio constante.



"Sigo recibiendo ropa y complementos para que me los ponga antes de acercarme al micrófono, y nadie me molesta. Y cuando termino con mi actuación, me voy a casa tranquilamente. Me siento afortunado de no ser tan popular ya, al menos hasta el punto de que la gente me siga por la calle y me pregunte por mis cosas. Creo que todos los artistas que están en el culmen de su popularidad deberían aprender que la fama es fugaz y no dura toda la vida", explicó en la misma conversación.