John Schneider habla en La Hora del Regreso

El actor y cantante John Schneider, recordado por haber interpretado a Bo Duke en los Dukes de Hazzard y a Jonathan Kent en Smallville, llenó de nostalgia a más de uno al hablar sobre las exitosas series.

Recordemos juntos el Nido del Jabalí y al General Lee



“Les mentí a los productores de los Dukes de Hazzard, no solo sobre mi edad, sino del lugar donde había nacido. Escuché que querían alguien entre los 24 y 30 años proveniente de las granjas del sur de Estados Unidos. Yo tenía 18 y era de Mount Kisko, venía del norte. Les dije que tenía 24, era de un pueblo de Georgia y ellos lo creyeron", confesó John.

Sobre cuándo se dio cuenta que Los Dukes de Hazzard se habían convertido en un fenómeno mundial, dijo que lo hizo cuando notó que su nombre, John Schneider, aparecía en el crucigrama de la contraportada de la revista TV Guide. Fue un gran momento para él.



¿Cómo hablar de los Dukes de Hazzard sin mencionar a Rosco P. Coltrane y su perrito Flash?

John contó que la idea de que Rosco tuviera un perro fue de James Best, el actor que lo interpretaba, pues quería que el comisario tuviera con quién hablar en la patrulla. Dicidieron que fuera un Basset Hound porque ellos solo comen y luego duermen, así se asegurarían de que no andara merodeando. "Flash era un perro perezoso".



Su pasión por el country

John Schneider dijo que siempre ha amado la música country. "Mi primer número uno lo tuve después de terminar los Dukes de Hazzard: I Been Around Enough To Know. Naturalmente, después me dediqué a la musica"

John también contó que vivió durante un tiempo con Johnny Cash, le encantó estar de gira con su música.

El papá de Superman

¿Qué sería de Clark Kent sin Jonathan Kent? John Schneider interpretó a Jonathan en Smallville.

“El papel de Jonathan Kent surge de Alfred Gough y Miles Millar, los creadores de Smallville, ellos eran fanáticos de los Dukes de Hazzard. Me contactaron y me propucieron interpretar a Jonathan Kent. Mi primera reacción fue: ‘no necesitan hacer otra serie de Superman’, pero mi agente me dijo que tenía que leer el guion del primer capítulo antes de tomar una decisión; leí el piloto de la serie y me pareció maravilloso (...) Jonathan es quien impulsa a Clark a convertirse en Superman, eso es un gran honor”, dijo John.