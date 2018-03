John Stamos está deseando debutar en la paternidad

A pesar de que debutará en la paternidad a la avanzada edad de 54 años, al actor John Stamos parece haberle entrado las prisas ahora que su esposa Caitlin McHugh, con quien espera un retoño del que por ahora se desconoce su sexo, se encuentra en la recta final del embarazo que les llevará a ambos a formar su propia familia.



De hecho, en la última imagen que ha compartido en sus redes sociales, una curiosa instantánea de cuando era joven y trabajaba en la serie que le lanzó al estrellato, 'Padres forzosos' (1987-1995), el guapo intérprete ha dejado claro que está deseando tener en sus brazos a su primogénito y que los nueve meses de gestación se le están haciendo eternos.



"Estos están siendo los nueve meses más largos de mi vida. Estoy deseando adentrarme en la paternidad", ha escrito en la publicación al tiempo que hacía las delicias de sus fans con tan histórica imagen, en la que aparece ataviado con una camiseta en la que se puede leer 'Bollo en el horno' y un bulto en el vientre con el que finge estar embarazado.



El extrovertido intérprete no dudó en pronunciarse hace unas semanas sobre las razones que le habían llevado a esperar tanto tiempo para convertirse en padre, una experiencia que no parecía encontrarse entre sus prioridades durante su anterior matrimonio con Rebecca Romlin, pero que ahora parece una consecuencia natural de su sólida historia de amor con su esposa de 31 años.



"Siempre quise ser padre, pero claro, primero tenía que trabajar en mí mismo, madurar y aprender a ser completamente responsable. Además siempre me he conservado muy bien, estaba acostumbrado a que la gente me dijera: 'Pero qué joven estás'. Y empiezas a pensar que vas a vivir hasta los 150 años, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que no. Luego la gente me decía: 'Ya es hora de que tengas un hijo'. Y yo pensaba que ya era demasiado tarde, que ese barco ya había zarpado", explicaba a la revista People poco después de su emotiva boda con Caitlin, la cual tuvo lugar el pasado mes de febrero a pesar de que los dos enamorados llevan más de dos años juntos