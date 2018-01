John Williams participará en la banda sonora de la película sobre Han Solo

John Williams ha revelado que se implicará una vez más en la saga 'Star Wars' con la creación de un tema para la banda sonora de la esperada película sobre los años de juventud del personaje de Han Solo, una cinta que verá la luz el próximo mes de mayo y que constituye el segundo 'spin-off' de la famosa franquicia galáctica tras el estreno en 2016 de 'Rogue One', curiosamente el único filme de la serie en el que el oscarizado compositor no participó.



"Nuestro plan a día de hoy es que yo escriba una canción para Han Solo y que el resto de la banda sonora corra a cargo de John Powell, del que estoy seguro de que lo hará brillantemente. Este encargo es algo que me tiene muy ilusionado, y en cuanto lo termine se lo enseñaré a John y a Ron Howard [director de la película]. Si todas las partes están satisfechas con este trabajo, eso me hará tremendamente feliz", ha declarado Williams a la revista Variety.



Más allá de la inminente llegada a los cines de 'Solo', como ha sido bautizada la cinta, y de la aparente rapidez con la que Ron Howard ha sido capaz de desarrollar el proyecto en poco más de medio año, lo cierto es que los responsables de este nuevo capítulo del universo extendido han tenido que superar varios contratiempos desde que la factoría Disney confirmara su intención de llevar a la pantalla los orígenes del carismático personaje popularizado por Harrison Ford, a quien ahora dará vida el californiano Alden Ehrenreich (28).



De hecho, el propio cineasta reconocía en una entrevista reciente que el monumental encargo que se le había encomendado, que se hizo oficial poco después de que los directores originales del filme, Phil Lord y Chris Miller, abandonaran el proyecto por diferencias creativas con Lucasfilm -y por extensión con Disney-; le había hecho sentir una gran presión ligada, como no podía ser de otra forma, a las altas expectativas que siempre suscitan estos filmes.

"Esta clase de proyectos siempre suponen un gran desafío y, evidentemente, se necesitaba un gran equipo de gente con mucho talento para poder llevarlo a cabo y, sobre todo, para que esté a la altura del legado de 'Star Wars' y de todo lo que ello implica. Tengo que decir que ha sido duro [trabajar a contrarreloj] pero he disfrutado de una experiencia maravillosa y estoy convencido de que a los fans les va a encantar", explicaba hace unos meses al portal Deadline.