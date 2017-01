Johnny Depp acusa a su exmujer Amber Heard de buscar notoriedad con su divorcio

Los representantes legales de Johnny Depp no han dudado en atacar con dureza a su exmujer, la también intérprete Amber Heard, para contrarrestar la reciente petición que la artista dirigió al juez que lleva su proceso de divorcio con el objetivo de incrementar el importe de la indemnización que debía recibir de artista, cifrada originalmente en siete millones de dólares.



Según los documentos legales a los que ha tenido acceso el portal de noticias TMZ, los abogados del astro de Hollywood achacan a la texana otro tipo de intereses que nada tendrían que ver con la resolución del litigio al interponer un nuevo recurso que obligue a Johnny a incrementar la compensación económica, entre los que destacaría su hipotética intención de intensificar el escrutinio público de tan controvertido caso.



"Lo único que está haciendo Amber es acaparar de nuevo la atención de los medios de comunicación con esta petición que resulta totalmente innecesaria. Su solicitud no es solo una lamentable estratagema para extender sus quince minutos de fama, sino también una forma de desperdiciar el tiempo y los recursos de este tribunal, que lo único que conseguirá es aumentar los gastos judiciales", reza el informe del equipo legal de Johnny Depp.



Sin embargo, poco antes de que terminara el año era el polémico actor quien se dirigía por escrito al magistrado para reclamar a su expareja, quien le acusó de haberla maltratado física y emocionalmente el pasado verano tras anunciar su separación, que abonara algo más de 100.000 dólares en concepto de tasas judiciales.



Aunque en principio el pago de las costas de su enfrentamiento legal le correspondían al intérprete como principal responsable del coste económico del proceso, su abogada Laura Wasser argumentaba en una declaración facilitada recientemente al juez que el daño moral y profesional que había recibido Johnny a raíz de las "acusaciones falsas" de Amber tenía que ser compensado de alguna forma.



"El impacto que ha tenido en Johnny sus acusaciones falsas y el acoso constante al que le ha sometido es notable, no solo han causado un grave perjuicio a nivel personal, sino que también han afectado a su buen nombre y a su reputación profesional, así como al bienestar emocional de su familia y al estado de sus finanzas, una situación que no parece importar en absoluto a Amber", reza el documento al que tuvo acceso el mismo medio.