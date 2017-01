Jose Luis Perales evoca a P.Rico, donde compuso su único tema fuera de España

San Juan, 30 ene (EFE).- José Luis Perales dijo hoy en conversación con Efe que Puerto Rico, donde se presentará el 12 de febrero, es un lugar inolvidable, pues en la isla es donde ha escrito su única canción fuera de España, "en un gran momento de soledad" por estar mucho tiempo fuera de casa tras casarse.

De 72 años recién cumplidos este mes, Perales detalló que fue precisamente en la capital puertorriqueña que compuso "A más de mil kilómetros de ti", que luego incluyó en el disco "Sueño de libertad", lanzado en 1987.

"La escribí tan pronto me casé (...) Es la soledad de los artistas de estar dos o tres meses fuera de casa. Lo pasaba mal. No era muy divertido, sino que era nostálgico y sentía grandes momentos de soledad", sostuvo.

Perales afirmó que esos momentos melancólicos ya no los vive, pues para su gira de conciertos lleva consigo a toda su familia.

El compositor de unas 500 canciones aseguró que debido al poco tiempo que pasa en los países que visita, no tiene oportunidad de explorarlos.

Es por ello que lo único que recuerda con exactitud de Puerto Rico es la parte antigua de la capital, o sea, el casco histórico del Viejo San Juan, y el Castillo San Felipe del Morro, bastión español que rodea esa misma zona.

Será el próximo 12 de febrero, como parte de su gira "Calma", que Perales se presentará nuevamente en la isla, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, del sector sanjuanero de Santurce, considerada una de las salas musicales más importantes del terruño caribeño.

Allí se espera, como de costumbre, que interprete algunos de sus grandes éxitos, como "¿Y cómo es él?", "Un velero llamado libertad", "¿Por qué te vas?", "Canción de otoño", "Te quiero", "Celos de mi guitarra" y "Quisiera decir tu nombre".

Perales dijo además que está produciendo un nuevo disco y que está escribiendo su segunda novela, después del éxito que tuvo "La melodía del tiempo".

"Hay José Luis para rato. Mientras la gente me quiera, entone mis canciones, los espectáculos se llenen y me sienta motivado en los escenarios, no encuentro motivo para marcharme", enfatizó.

El artista explicó que su afán por la literatura fue porque cada vez que componía una canción siempre le "daban ganas de escribir más".

"La melodía del tiempo" es "un homenaje a la vida del campo a través de una novela coral sobre el amor, las raíces y las relaciones entre padres e hijos".

La historia se desarrolla en Castro, un pueblo de Castilla y León que se resiste a caer en el olvido, pese al abandono de las generaciones más jóvenes.

Un recorrido generacional que sirve además como retrato del siglo XX en España y con el que Perales, tras más de cuarenta años de carrera musical, se lanzó a la literatura. EFE