Juan Francisco Gatell: "quiero seguir lo que la voz me indique"

Javier Alonso

Roma, 28 ene (EFE).- El tenor argentino Juan Francisco Gatell, que ha regresado a la Ópera de Roma para interpretar de nuevo al Ferrando de "Così fan tutte", desea tener la "claridad mental" para componer una carrera acorde con lo que su propia voz indique.

Gatell (La Plata, 1978), que en la presente temporada viene de hacer "Semiramide" en Florencia y "Otello" en el San Carlo de Nápoles, volverá a Roma en junio con "Il viaggio a Reims" y acaba de terminar de representar la nueva versión del clásico de Mozart.

La nueva producción de Roma, con la dirección escénica del británico Graham Vick y musical de Speranza Scappucci, sitúa la ópera buffa del compositor austríaco en la contemporaneidad de una escuela donde los personajes asumen los roles de aprendices del amor.

"Es probablemente la versión más fiel al texto que he hecho, porque más allá de la transposición a una escuela, a una especie de laboratorio humano o teatral en nuestros días, el director lo estuvo trabajando durante un mes y medio junto con la directora de orquesta", explica en entrevista con Efe.

"Tiene muchos niveles de interpretación y se puede hacer de mil modos distintos y nunca hay uno que no sea correcto", agrega el tenor platense respecto a esta nueva producción.

Ya la había cantado en el Festival Mozart de La Coruña en 2007, pero ha tenido que volver a estudiar esta versión que mantiene las tres arias del tenor y que le obliga a "regular las energías para llegar al final, justo cuando hay dos arias y un dueto casi seguidos, para llegar entero".

"Mi objetivo es dentro de lo posible, teniendo la claridad mental suficiente, seguir lo que la voz me indique y no hacerme ideas preconcebidas", comenta respecto a la línea que pretende darle a su ya brillante carrera.

"Por suerte el repertorio que estoy haciendo es el que más me gusta también, no soy un tenor que quiere cantar Turandot. Me gusta mucho más el belcanto y el settecento, el clasicismo", admite.

Confiesa que como intérprete no tiene "prejuicios respecto a las puestas modernas o tradicionales, las hay buenas y no tan buenas en las dos. Pero más allá de eso me gusta variar, encontrar nuevas facetas a los personajes y cada nuevo desafío me divierte".

Ya ha tenido experiencia de ser dirigido por algunos directores importantes y entre ellos destaca a Riccardo Muti, de quien dice que es uno de los que más le han influido, "seguramente por el hecho también de que me tocó muy joven".

Y ahora, del trabajo con Vick en Roma cuenta que tenía ganas de trabajar con el británico "desde hace mucho tiempo".

"Más allá del resultado final, que a veces es un 'regista' (director, en italiano) que sé que al público a veces gusta y a veces no, no le puedes discutir el trabajo minucioso que hace en cada obra y que a nosotros nos enriquece mucho", completa sobre el trabajo de este "Così fan tutte".

Tenor con una carrera desarrollada fundamentalmente en teatros europeos, Gatell cree que los públicos de Italia o de España "saben" y no se contentan "con cualquier cosa".

De otros públicos, como los estadounidenses, cree que "no es que sean menos exigentes pero van al teatro con la intención de pasarlo bien, se nota mucho en el ambiente y ayuda incluso al resultado de la función, porque cuando el público responde en seguida, si se ríen o aplauden, uno hace la función también con otro ánimo".

Desde hace unos cuatro años vive en España, después de una década de residir en Florencia, y le parece que su actual país de residencia es "más organizado" que Italia, aunque afirma: "los italianos son muy argentinos en el carácter y también me siento muy en casa".

"Inevitablemente yo no puedo estar nunca a favor de las restricciones", responde preguntado por su opinión sobre los vientos que soplan en contra de los inmigrantes tanto en Europa como en Estados Unidos tras la llegada a la presidencia de Donald Trump.

"Vengo de un país que se ha alimentado de las inmigraciones de todo el mundo (...) hay de todo en Argentina y he crecido acostumbrado a eso y no termino de entender que las fronteras no sean abiertas para todos", considera.

No sueña con metas, roles u óperas, si acaso sí quiso cantar "El Barbero de Sevilla" en el Colón de Buenos Aires y lo consiguió; "nunca he tenido muchos sueños así, yo quería vivir de cantar y si lograba entrar a un coro y vivir cantando en un coro ya era feliz". EFE

