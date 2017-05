Justin Bieber se declara fan de Harry Styles

El cantante Justin Bieber ha dejado profundamente impactados a 'believers' y 'directioners' por igual con el último mensaje que ha colgado en sus redes sociales, ya que lo ha utilizado para elogiar efusivamente al que probablemente se convierta en uno de sus rivales directos en la escena pop, Harry Styles, tras comprobar de primera mano lo bien que se desenvolvió el británico en la popular sección 'Carpool Karaoke' que protagonizó junto al presentador James Corden.



"¡Acabo de ver el 'Carpool Karaoke' de Harry Styles! ¡Divertidísimo! Además, enhorabuena por el álbum, suena genial", ha publicado el joven artista en su cuenta de Instagram junto a una captura de la aparición televisiva del componente de One Direction, que se ha convertido al poco de su emisión en el vídeo más visto de YouTube.



Harry estuvo toda la semana pasada acompañando al 'showman' en su programa de medianoche con actuaciones diarias que, además de para presentar los temas de su disco debut, le sirvieron ante todo para exhibir todo su carisma delante de las cámaras.



Esta especie de 'residencia' de conciertos televisivos concluyó con su esperada aparición en el citado 'Carpool Karaoke', donde interpretó su ya exitoso sencillo 'Sign of the Times' y derrochó simpatía al recitar varios diálogos de las películas 'Titanic' y 'Notting Hill' junto al conocido humorista. La soltura del exnovio de Taylor Swift en este segmento podría explicarse tanto con la relación tan cómplice que le une a su viejo amigo como por la propia experiencia que acumula en este formato, ya que hace más de un año se subió por primera vez a ese coche junto con Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne, cuando se encontraban promocionando su último álbum juntos como One Direction.



Sin embargo, si hay un experto y maestro en este tipo de acontecimientos televisivos, ese es precisamente Justin Bieber, quien ya se ha montado tres veces en el asiento del copiloto del coche que conduce Corden. En el último de estos encuentros, los dos aparecieron vestidos a juego con un esmoquin blanco y negro de vuelta al estudio de la CBS tras haber asistido a la gala de los Grammy, mientras que en la ocasión anterior Justin se llevó a James de compras por Los Ángeles para cambiar radicalmente su vestimenta y adaptarla al del excéntrico intérprete



Pese a que a primera vista pueda haber muchas diferencias entre los dos ídolos adolescentes, Corden se las ha ingeniado para utilizar el mismo recurso humorístico con ambos. Como ya hizo el presentador la primera vez que llevó a Justin en el coche hace dos años, los dos británicos se intercambiaron sus respectivas camisas para terminar de constatar que "todo le queda bien" a Harry -y en su momento a Justin- y que la misma ropa hace que Corden parezca "ridículo".