Justin Bieber subasta su Ferrari

El cantante Justin Bieber acudió en persona el pasado sábado a una subasta de vehículo celebrada en Arizona (Estados Unidos) para ayudar a vender por la mayor suma posible su Ferrari, que finalmente alcanzó 434.500 dólares en la puja, según informa TMZ.



La estrella de la música se encargó de explicar a todos los allí reunidos la historia del exclusivo coche, el mismo que su amigo Lil Twist conducía en enero de 2013 cuando un paparazzi perdió la vida en un accidente de tráfico mientras trataba de fotografiar el interior del Ferrari, en el que en ese momento no viajaba Justin.



La intención del artista canadiense sería donar los beneficios obtenidos con la venta del coche a una o varias organizaciones benéficas como 'Pencils of Promise' (Lápices de Promesa), City of Hope (Ciudad de Esperanza) o Children's Miracle Network (Red de Milagros para Niños), de acuerdo a la información ofrecida por una fuente al portal Hollywood Life.