Justin Timberlake tratará de 'colar' alcohol en la ceremonia de los Óscar

A diferencia de la entrega de los Globos de Oro, caracterizada por la suculenta cena que se sirve a los invitados antes de su comienzo y por el flujo continuo de botellas de champán que van apareciendo en las mesas, la gala de los Óscar que se celebra en el angelino teatro Dolby no permite combinar alcohol y entretenimiento debido, entre otras razones, a que el bar del recinto se encuentra a bastante distancia del auditorio donde tendrá lugar la ceremonia.



Sin embargo, el cantante y actor Justin Timberlake se ha propuesto ahora solventar esta situación -y romper de paso las reglas- intentando introducir con el mayor disimulo posible una petaca de la que echar mano durante los momentos más tediosos del evento, o quizá para contener los nervios ante la posibilidad de que se alce con la victoria en la categoría de mejor canción original gracias a su tema 'Can't Stop the Feeling', de la cinta de animación 'Trolls'.



"Vamos a intentar colar una petaca, de eso estoy seguro", bromeó en conversación con el portal de noticias The Hollywood Reporter durante el almuerzo de nominados que tuvo lugar ayer lunes en Beverly Hills. "Me siento muy honrado por todo esto, de verdad, pero creo que sobre todo estoy emocionado por la forma en que la gente ha respondido a esta canción durante todo el año", aseguró a continuación ya con un tono más serio.



A pesar de que, como él mismo se ha encargado de recordar, su más reciente sencillo se destacó a lo largo de la segunda mitad de 2016 como una de las canciones más radiadas y exitosas del panorama musical, el guapo artista -padre de un hijo con la actriz Jessica Biel- no termina de asimilar que además del favor del público, también se haya ganado el reconocimiento de la Academia de Hollywood por un tema que concibió precisamente para "unir" a la gente y transmitir vibraciones positivas.



"Creo que ahora más que nunca necesitamos cosas que nos unan como seres humanos y nos proporcionen buenas sensaciones. Creo que eso es lo más gratificante de todo esto, conseguir que la gente esté animada y disfruten de momentos de diversión. Y evidentemente, que la Academia reconozca la canción es impresionante. Guau, todavía me estoy pellizcando para despertar de este sueño", afirmó en la misma conversación.