Kaley Cuoco ya tiene nuevo proyecto interpretativo

Han pasado solo unas semanas desde que la cadena de televisión CBS anunciara que la duodécima temporada de la sitcom 'The Big Bang Theory' -la cual acaba de comenzar- sería también la que pondría el broche final a la serie, una decisión de la que Kaley Cuoco, quien da vida al personaje de Penny, reconocía abiertamente que le había dejado muy triste y decepcionada. Sin embargo, al menos la actriz estadounidense se ha agenciado ya un nuevo proyecto con el que seguir dando continuidad a su carrera interpretativa y, de paso, adentrarse en el terreno de la producción.



Y es que la artista protagonizará y ejercerá de productora ejecutiva en la nueva serie animada sobre el universo 'Batman' que prepara la factoría DC Comics de cara al lanzamiento de un nuevo servicio de streaming por suscripción. En ella, Kaley pondrá voz al popular personaje de Harley Quinn -el mismo que encarnó Margot Robbie hace dos años en la gran pantalla- y compartirá créditos con otros famosos actores como Wanda Sykes o Giancarlo Esposito.



De momento, ni sus creadores ni los estudios han querido adelantar una fecha estimada sobre el estreno de la serie de animación, la cual será producida por Justin Halpern, Patrick Schumacker, Dean Lorey y la mencionada Kaley Cuoco, quien quizá tenga que compaginar estos días su doble labor en la producción con la ficción televisiva que la catapultó al estrellato y que, si de ella dependiera, seguiría vigente durante los próximos 20 años.



"Se me ha roto el corazón. Me da muchísima pena que vaya a terminar. Para que conste, yo habría seguido durante otros veinte años más", aseguraba en declaraciones al portal 'Extra' tras recordar que el fin de la serie responde a la negativa de Jim Parsons a seguir dando vida a su personaje de Sheldon Cooper.