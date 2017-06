Katie Holmes y Gerard Piqué regresan juntos a las aulas

¿Qué pueden tener en común Katie Holmes, una antigua estrella de cine retirada hoy de la primera línea de actualidad, y el futbolista catalán Gerard Piqué? Muy sencillo, ambos son alumnos de la prestigiosa universidad de Harvard, al menos durante los días que dure el curso de negocios enfocado al mundo del entretenimiento, la comunicación y los deportes al que ambos se han apuntado. En este programa, gestionado por la catedrática Anita Elberse, la exmujer de Tom Cruise y el compañero sentimental de Shakira, junto al resto de participantes, aprenderán cómo lanzar y gestionar productos creativos y carteras de talentos, así como a desarrollar las respectivas estrategias necesarias para conseguirlo.



Tanto la actriz como el jugador del F.C. Barcelona están muy bien acompañados en estas clases, en las que también participan la estrella de baloncesto C.J. McCollum, el antiguo jugador de la NFL Raspean Mathis y el jugador de rugby irlandés Jamie Heaslip. Los responsables de gestionar la cuenta de Instagram del prestigioso centro educativo han compartido una imagen de sus cinco estudiantes junto al mensaje: "Hoy Harvard Business School Executive Education da la bienvenida al campus a los participantes del programa de negocios del mundo del entretenimiento, la comunicación y los deportes. Este año, Katie Holmes, Gerard Piqué, C.J. McCollum, Raspean Mathis y Jamie Heaslip compartirán sus respectivos puntos de vista sobre el entretenimiento y el deporte con ejecutivos de todo el mundo".



En el caso de Katie Holmes, las clases de este exclusivo programa le resultarán sin duda muy útiles a la hora de seguir afianzando su nueva carrera como directora y productora. En los últimos tiempos, la artista -madre de una hija, Suri, fruto de su fallido matrimonio con Tom Cruise- se ha mantenido alejada de las grandes producciones como 'Batman Begins' que la consagró en la gran pantalla tras erigirse como estrella televisa gracias a la popular serie 'Dawson crece'. Aunque sus últimos trabajos hayan sido como cineasta, y como protagonista en el caso de su primera cinta 'All We Had', en breve Holmes volverá al cine por todo lo alto participando en el reboot femenino de la franquicia de ladrones 'Ocean's Eleven'.