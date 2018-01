Katy Perry sufre la picadura de una medusa en medio de sus vacaciones

La cantante Katy Perry no ha querido desaprovechar la oportunidad de hacer partícipes a todos sus seguidores de Instagram del pequeño percance que ha sufrido en medio de sus placenteras pero breves vacaciones costeras, nada menos que la inoportuna picadura de una medusa que no dudó en interponerse en su camino mientras la artista practicaba uno de sus deportes acuáticos favoritos.



"Pensaba que me iba a comer 2018 y al final voy y aterrizo encima de una medusa...", reza el título del llamativo vídeo que ha compartido en su cuenta de la plataforma, donde la intérprete se explaya sobre los entresijos del accidente vivido mientras volaba sobre las aguas con la ayuda de un 'jet pack'.





Sin embargo, en la misma grabación la vocalista pone de manifiesto que ni el comprensible dolor de la picadura ni la mala fortuna que se desprende de la súbita irrupción de tan peligroso animal son suficientes para minar su tradicional optimismo, teniendo en cuenta que se despide de sus fans con una amplia sonrisa y lanzando varios besos a la cámara.



Por otro lado, su decisión de desvelar públicamente esta sorprendente anécdota de su vida cotidiana contrasta de alguna forma con las críticas tan rotundas que lanzaba recientemente en relación con los niveles de superficialidad y narcisismo que, a su juicio, genera la actual cultura de las redes sociales.



"Mucha gente parece vivir por y para la foto perfecta, y la moneda que se usa en este intercambio es la de los 'likes'. Es muy duro porque yo trato de ignorar estos nuevos hábitos y dedicarme a vivir mi vida. Pero de verdad que he encontrado personas que operan en función de la imagen, que compran ropa y accesorios solo para posar y verse guapos en las redes sociales, lo que creo que es muy perjudicial para nuestra sociedad. De hecho, no me extrañaría que pronto viviéramos un declive de la civilización si seguimos comportándonos de esta forma tan extrema", reflexionaba la artista -que cuenta con 68 millones de seguidores en Instagram y más de 100 en Twitter- en conversación con el portal Refinery 29.