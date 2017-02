Keanu Reeves descarta formar una familia a sus 52 años

El actor Keanu Reeves ha vuelto por todo lo alto al cine de acción con la exitosa saga 'John Wick', cuya segunda entrega acaba de estrenarse en las salas de todo el mundo, pero su renacer interpretativo no implica para el intérprete un cambio de mentalidad en lo que al plano más íntimo se refiere, ya que al igual que hace unos años el estadounidense está convencido de que es demasiado tarde para cumplir su deseo de tener más hijos.



"Soy demasiado... Es demasiado tarde para mí. Eso se acabó. Tengo 52 años y estoy seguro de que ya no voy a tener hijos", aseguró el normalmente discreto artista en conversación con Esquire.



Lo cierto es que hubo un tiempo en que el protagonista de 'Matrix' estaba más que preparado para iniciar su propia familia cuando su entonces pareja, Jennifer Syme, quedó embarazada de su hija Ava. Desgraciadamente, la pequeña nació muerta en diciembre de 1999 y, solo un mes más tarde, cuando la pareja había decidido separarse al no poder superar tan traumática experiencia, la tragedia volvía a golpear al intérprete con el fallecimiento de la propia Jennifer en un desafortunado accidente de tráfico que tuvo lugar en Los Ángeles.



Aunque no ha querido referirse directamente a tan oscuro episodio de su vida, el astro de Hollywood sí ha querido reflexionar sobre el cambio de actitud que explica la dosis extra de energía y vitalidad que ha insuflado a su vida cotidiana. Desde su punto de vista, el paso de los años y la entrada en la etapa de madurez le han llevado instintivamente a tratar de aprovechar al máximo el tiempo tan limitado del que dispone en este mundo.



"La verdad es que cumplo con todos los clichés sobre la pu** mortalidad, sobre el hecho de cumplir años. Cada día lo sobrellevo mejor, aunque me resulta embarazoso reconocerlo. Soy de esos que, sabiendo que el final está cada vez más cerca, empieza a enumerar las cosas que tiene que hacer antes de morir. Y a veces me hago esas típicas preguntas de: '¡Oh Dios mío! ¿Cómo ha podido pasar tan rápido el tiempo? ¿Por qué han cambiado tanto las cosas? ¿Cuánto nos queda y qué cosas me he dejado por hacer?'", explicó en la misma conversación.



El ejercicio de introspección que lleva a cabo Keanu Reeves en medio de la entrevista también le lleva a retrotraerse hasta su niñez y, sobre todo, a tratar de identificar aquellos rasgos de su personalidad que ha heredado directamente de sus padres.



"No conozco demasiado a mi padre, pero me imagino que tenemos un sentido del humor muy parecido y un enfoque del mundo algo cómico. Y de mi madre... Ella es inglesa y, por tanto, se comporta con mucha clase y formalidad. Así que me imagino que parte de esa compostura la he recibido de ella. Creo que sí", aseveró el intérprete, quien no ha vuelto a ver a su progenitor desde que fuera arrestado por tráfico de drogas en el año 1994.