Khloé Kardashian planea consumir su placenta y el cordón umbilical tras dar a luz

Desde hace un par de años, la práctica de consumir la placenta en forma de píldoras tras dar a luz se ha ido popularizando cada vez más, para que la mamá se beneficie de las vitaminas, minerales y nutrientes que hasta el momento del parto recibía el bebé y que aún se conservan en sus tejidos.



Como suele ser habitual, Kim Kardashian fue una de las primeras en apuntarse a esta moda e introducirla al gran público como una opción más con la que tratar de prevenir la depresión posparto. Y por supuesto, ahora que su hermana Khloé se encuentra ya en su tercer trimestre de gestación, ella ya ha dejado claro que seguirá su ejemplo.



En el caso de Khloé, tras el nacimiento de su primer retoño con Tristan Thompson, conservará tanto la placenta como el cordón umbilical para que especialistas en la materia los procesen y conviertan en pastillas fáciles de ingerir que, sin embargo, le han generado algo de recelo.



"Voy a tomarla en píldoras, pero la verdad es que me cuesta mucho hacerme a la idea de todo eso del cordón y la placenta", le confesó a su hermana mayor ante las cámaras del reality familiar 'Keeping Up With the Kardashians'.



"Pues mi placenta era más grande de lo normal, como el doble... Era muy raro, así que me dieron dos tarros", le aseguró la mujer de Kanye West en un intento por consolarla, informándole además de que podría elegir el sabor de las pastillas. En su caso, se decantó por el de uvas.



En esa misma conversación, Khloé también reveló que finalmente su hijo nacerá en Cleveland, donde se encuentra el equipo de baloncesto de su futuro papá.