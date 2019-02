Kim Kardashian envió cuatro dobles suyas al cumpleaños de su mejor amigo porque no pudo ir

Lo más probable es que Kim Kardashian haya deseado alguna vez contar con el poder de la bicolación para poder encontrarse en más de un sitio a la vez y abarcar sus interminables compromisos profesionales, y ahora parece haber dado con la manera de conseguirlo... al menos en parte.



Este jueves uno de sus mejores amigos, Jonathan Cheban, celebraba su 45 cumpleaños en el restaurante Swan de Miami y ella no pudo asistir por motivos desconocidos, pero se encargó de enviar dos sorpresas muy especiales.



La primera era una tarta de cinco pisos con forma de una pizza con hamburguesas apiladas encima creada por Divine Delicacies Cakes, una de las pastelerías de confianza de su familia, y la segunda eran cuatro 'dobles' de la estrella televisiva que se presentaron en el local para entregar personalmente el gigantesco postre.



Todas las clones de Kim iban ataviadas con uno de sus atuendos más característicos, unas ajustadas mallas negras cortas y un escueto top que completaron con unas pelucas morenas y gafas de sol oscuras. Dos de ellas incluso se animaron a ponerse un exagerado postizo en el trasero para tratar de emular el de la celebridad.



Desde luego, no cabe duda de que ella sabe cómo ser la protagonista absoluta de una velada incluso cuando no se encuentra presente.