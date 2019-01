Kim Kardashian escenifica el fin de su disputa con Taylor Swift en las redes sociales

La estrella televisiva Kim Kardashian ha querido escenificar ante sus millones de seguidores de las redes sociales el cese -al menos por su parte- de las hostilidades que han venido marcando su relación de los dos últimos años con la cantante Taylor Swift, con la que mantuvo una disputa muy pública en 2016 a cuenta del polémico tema 'Famous' de su marido Kanye West.



Sin mencionar palabra pero echando mano del catálogo musical de su antaño rival, la socialité ha publicado un vídeo en su perfil de Snapchat que la retrata bailando al ritmo de la canción 'Delicate', perteneciente al último disco de la de Nashville, de lo que parece desprenderse que, para ella, esos rifirrafes están enterrados para siempre en el pasado.



Hay que recordar que, en un principio, el enfrentamiento solo implicó a Taylor y a Kanye, quien no dudó en referirse a la intérprete como "esa zorra" en el sencillo mencionado anteriormente, alegando además que esta no sería "famosa" de no haber sido por su ayuda. Taylor no tardó en expresar su indignación ante tales comentarios y en criticar a Kanye por su "traición".



Fue tras ese primer encontronazo cuando Kim entró en escena para reprochar a la joven artista que, desde el punto de vista de la primera, manifestara una sorpresa fingida al ser plenamente consciente -y con consentimiento de por medio- de que Kanye haría ciertas referencias a ella en la mencionada canción. De hecho, Kim filtró públicamente algunos de los extractos de la conversación telefónica que mantuvieron al respecto los dos músicos para justificar sus declaraciones.



"No tienes ningún derecho a controlar la respuesta emocional de alguien al que acaban de llamar zorra delante de todo el mundo. Kanye me prometió que me enseñaría la canción entera para que escuchara los términos en los que hablaba de mí, pero la verdad es que nunca lo hizo", aseguraba posteriormente Taylor Swift.