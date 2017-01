Kirsten Dunst protagonizará una serie del director de "The Lobster"

Los Ángeles (EE.UU.), 6 ene (EFE).- La actriz Kirsten Dunst protagonizará "On Becoming A God In Central Florida", una serie que contará con la dirección de Yorgos Lanthimos, el realizador del aclamado filme "The Lobster".

Según informó hoy el medio especializado Deadline, el canal AMC emitirá esta comedia negra centrada en los intentos de una mujer por cumplir el ideal del sueño americano en los años 90.

Dunst y Lanthimos figurarán como productores ejecutivos de "On Becoming A God In Central Florida" junto a, entre otros, el actor y director George Clooney, que participará en este 'show' a través de su compañía Smokehouse Pictures.

Kirsten Dunst ha aparecido recientemente en la serie de televisión "Fargo" y las cintas "Hidden Figures" (2016) y "Midnight Special" (2016).

En 2017, tiene previsto el estreno de "The Beguiled", la nueva película de Sofia Coppola.

Por su parte, el realizador griego Yorgos Lanthimos recibió el aplauso de la crítica por los largometraje "Kynodontas" (2009) y "The Lobster" (2015).

De cara al futuro, Lanthimos contará con Colin Farrell, que ya trabajó con él en "The Lobster", para liderar el elenco del filme "The Killing Of A Sacred Deer", en el que también intervendrán Nicole Kidman y Alicia Silverstone. EFE