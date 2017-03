Kit Harington es un manojo de inseguridades durante el rodaje de 'Game Of Thrones'

Incluso después de haber interpretado durante siete temporadas a Jon Snow -uno de los protagonistas más queridos de 'Game Of Thrones'-, el actor Kit Harington ha confesado que las muchas inseguridades que pueblan su carácter no hacen otra cosa que intensificarse cuando se encuentra en el set de rodaje de la exitosa serie de televisión.



Al intérprete británico no le basta haberse ganado con creces el favor de su público, sino que necesita, sobre todo, la aprobación del resto de integrantes del equipo para poder sentirse satisfecho con su desempeño entre toma y toma.



"Soy un gran cínico. Al rodar una escena, siempre pienso que será terrible. Pero después, cuando a todo el mundo le gusta, me pongo feliz", confesó este jueves el joven actor al canal ABC News, poco después de que se hiciera pública la esperada fecha de estreno de la séptima temporada, que se empezará a emitir el próximo 16 de julio en Estados Unidos.



Sin embargo, la actitud pesimista que exhibe tras rodar sus escenas contrasta por completo con los halagos que siempre ha dedicado al equipo de producción artística de la serie, sobre todo ahora que han recibido mayor presupuesto para grabar una temporada que se adivina espectacular, llena de efectos especiales y escenarios todavía más impresionantes.



"La séptima temporada tiene mucha más ambición. Más grandiosidad. Hay menos episodios este año, así que gastaron mucho más dinero en los episodios restantes. El nivel general ha subido", reveló el intérprete sobre una temporada que, a diferencia de las anteriores, solo contará con siete episodios.



Consciente del gran impacto que ha dejado 'Game Of Thrones' en los espectadores de todo el planeta, Kit bien sabe que las dos últimas temporadas tienen que servir para poner el broche de oro a la serie y garantizar así que acaba entrando por la puerta grande en la historia de la ficción televisiva, al margen de los premios y los históricos índices de audiencia que ha venido cosechando hasta ahora.



"Esto tiene que pasar al final de 'Game Of Thrones', esta temporada y la siguiente. Tiene que llegar a niveles donde la televisión todavía no ha llegado", sentenció el intérprete londinense.