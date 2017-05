Kourtney Kardashian prohíbe a Scott Disick ver a sus hijos hasta que recupere la "cordura"

La mayor de las tres hermanas Kardashian, Kourtney, habría reaccionado con furia a las informaciones que no han dejado de circular en torno a la presencia de su expareja, Scott Disick, la semana pasada en la ciudad de Cannes, sin duda marcada por los idilios pasajeros que protagonizó en cuestión de días con mujeres tan conocidas como la actriz Bella Thorne o la modelo Chloe Bartoli.



Tanto es así, que la primogénita de Kris Jenner habría respondido ahora a los "excesos" que habría protagonizado el que fuera su compañero sentimental durante su mediático viaje a la costa azul francesa prohibiéndole de forma tajante que vea a los tres retoños que tiene la pareja, Mason (7), Penelope (4) y Reign (2), hasta que, como explica su círculo más cercano, Scott siente definitivamente cabeza y apueste por un estilo de vida más relajado.



"Scott lleva semanas sin ver a los niños y hasta ahora era fruto de su propia decisión. Pero ahora, por mucho que quiera, Kourtney no se lo va a permitir. No dejará que esté cerca de ellos hasta que recupere la cordura", asegura una fuente a la revista People.



Aunque la hermana mayor de Kim Kardashian también está sacando el máximo provecho a su condición de soltera al haberse embarcado en una ilusionante relación con el exboxeador y modelo Younes Bendjima -quince años más joven que ella-, la diferencia fundamental entre su comportamiento y el de Scott, a juicio de sus allegados, reside en que él solo estaría protagonizando llamativos idilios para ponerla celosa, una actitud que no han dudado en calificar de"patética".



"[Kourtney] no se puede creer que haya vuelto a ir por el mal camino, y de esa forma tan repentina. Está cansada de tener que lidiar con estas situaciones. Ella solía preocuparse mucho por Scott y este tipo de conducta la inquietaba demasiado, pero ya no. Ha quedado claro para todo el mundo que Scott es un desastre, que es patético y que no tardará en volver llorando a los brazos de Kourtney, pero ella se mantendrá firme: o pide ayuda o se queda sin ver a los niños", apuntó el informante.



Probablemente el hecho de que Scott fuera fotografiado con una tercera mujer el pasado domingo en Cannes, que no es otra que la modelo Sofia Richie (18) -hija del legendario cantante Lionel Richie- no le será precisamente de ayuda a la hora de calmar a Kourtney, a pesar de que la propia maniquí haya negado ahora mantener cualquier tipo de romance con Scott Disick.



"Solo para que la gente se relaje y se saque los pantalones del cu**. Scott y yo solo somos amigos", escribió Sofia en su perfil de Twitter.