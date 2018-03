Krysten Ritter casi pierde la lengua rodando la segunda temporada de 'Jessica Jones'

La protagonista de la serie de Netflix sufrió un accidente mientras rodaba una escena de acción de los últimos capítulos, mordiéndose la lengua con tanta fuerza que casi atravesó todo el tejido muscular con los dientes

Dar vida a una de las primeras heroínas Marvel en desembarcar en la plataforma de streaming Netflix con una serie como 'Jessica Jones' conlleva un precio, uno que su protagonista Krysten Ritter ha pagado caro en varias ocasiones. La última de ellas fue durante el rodaje de la segunda temporada que acaba de estrenarse, cuando por un pequeño error de cálculo en la coreografía de una pelea acabó mordiéndose la lengua con tanta fuerza que casi se la arranca.



"Básicamente me llevé un puñetazo en la barbilla y me mordí la lengua, casi me la atravesé con los dientes. Fue horrible. Era una escena de los primeros episodios de esta temporada. Se trató de un pequeño error de movimiento: un tipo tenía que empujarme y levantarme por los aires, y de alguna forma acabé con su hombro debajo de la barbilla. Me llevé un buen golpe y la verdad es que vi las estrellas", ha recordado ahora, perfectamente recuperada, en una entrevista a la revista Vulture.



Aunque Krysten siguió adelante con el rodaje como toda una profesional, en el fondo reconoce que se llevó el susto de su vida, más por lo aparatoso de la hemorragia que por la lesión en sí.



"Lo que más me asustó -jo**r, sí que me asustó- fue toda esa sangre porque me había mordido tan fuerte que pensé que era mucho peor. Pero al final resulta que la lengua se cura muy rápido. No se veía, y no me hice daño en la cara, así que seguí trabajando", añade.



"Yo también le pegué un puñetazo a alguien por accidente. Me había salido un par de centímetros de mi marca y él no lleva ningún tipo de protección, pero era grande como un toro, así que acabé con los nudillos hinchados", ha recordado con sentido del humor. "Es lo que sucede, acabas con muchos golpes y hematomas. Muchas heridas en las rodillas de caerte. Ahora sé que es buena idea ponerse siempre rodillera", asegura sobre las lesiones que sufre en el set de rodaje y que ella luce con orgullo.