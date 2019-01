Kylie Jenner se venga del huevo que la ha destronado en Instagram

La empresaria se ha grabado friendo un huevo en el asfalto caliente de un aparcamiento tras enterarse de que la fotografía de uno había conseguido superar su récord de la publicación con más 'me gusta' en la red social Instagram

Hasta ahora Kylie Jenner poseía el récord de la publicación más popular de la red social Instagram gracias al vídeo con que en febrero de 2018 anunció el nacimiento de su primera hija, confirmando de paso un embarazo que había logrado mantener en secreto hasta ese momento.



Sin embargo, la empresaria y gurú del maquillaje acaba de perder ese título por culpa de una campaña que se propuso superar los 18 millones de 'me gusta' que había logrado amasar ella y hacerlo además con una fotografía de un simple huevo.



No está claro qué es lo que más ha molestado a la joven de 21 años, verse desplazada por una imagen tan banal o que para más inri esta haya conseguido sobrepasarla de lejos al conseguir 23 millones de 'likes' en apenas diez días. La cuestión es que Kylie no se ha quedado de brazos cruzados y ha decidido vengarse de su rival compartiendo una grabación en la que demuestra además que sabe tomarse con humor este tipo de ocurrencias de las redes sociales.



La estrella televisiva se ha grabado friendo un huevo en el asfalto caliente de un aparcamiento, que ha acompañado del mensaje: "Chúpate esa, pequeño huevo".



Los responsables de la curiosa iniciativa que ha conseguido destronar a Kylie se identifican únicamente como The Egg Gang -La Banda del Huevo- y no tenían ningún objetivo concreto en mente más allá de rebasar la marca de Kylie, aunque parece que la repercusión de su idea les ha sorprendido a ellos mismos.



"Qué locura. Qué momento para estar vivos. Gracias por vuestro apoyo y mensajes. Vamos a intentar responder a tantos como sea posible. Pero por ahora necesitamos dormir. Aunque esto no se acaba aquí, es solo el principio", han prometido en la sección de Stories de su cuenta, que cuenta solo con una entrada: la del ya célebre huevo.



Eso sí, sus responsables han decidido aprovechar su actual tirón mediático y han anunciado el lanzamiento próximamente de su propio 'merchandising'.