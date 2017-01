La ácida crítica de Nancy, la hija de Frank Sinatra, a la elección de "My Way" para el primer baile presidencial de Donald Trump

Getty Images Nancy Sinatra hizo el comentario vía Twitter.

"Solo recuerda la primera línea de la canción".

Fue la respuesta de Nancy Sinatra, la hija del legendario cantante estadounidense Frank Sinatra, a un seguidor que le preguntaba cómo se sentía de la famosa canción interpretada por su padre My Way ("A mi manera") fuera la elegida para el primer baile de Donald Trump con su esposa Melania como presidente de EE.UU.

Se refería a la línea que dice: " Y ahora, el final está cerca ".

Nancy Sinatra, quien hizo el comentario vía Twitter, ya había dejado claro hace dos semanas que no creía que su padre, Frank Sinatra, apoyara a Donald Trump, y menos actuado en su inauguración.

A su manera

Sinatra llegó a odiar la canción a pesar de popularizarla en 1969, según su hija Tina, quien dijo que "siempre pensó que esa canción era egoísta y autoindulgente".

La melodía originalmente fue escrita en Francia, bajo el nombre Comme d'habitude , interpretada por Claude François.

Getty Images Nancy hizo varios duetos con su padre, la leyenda de la música Frank Sinatra.

Paul Anka , después de oír la canción mientras miraba la televisión francesa en París, compró los derechos de adaptación y publicación de la canción, pero los compositores originales conservaron la mitad de los derechos de autor de la pieza.

Anka escribió la letra en inglés para Frank Sinatra, que en 1969 grabó la versión bajo el título de My Way . Pero él no fue el único que creó una versión en inglés.

En 1968, el sello discográfico de David Bowie le encargó al entonces desconocido cantante que tradujera la letra original en francés.

Pero la propuesta de Bowie fue rechazada y fue Anka, de la mano de Sinatra, el que lanzó la canción al estrellato.

También fue popular la versión de la legendaria banda punk británica Sex Pistols , que se mantuvo 75 semanas en lo alto de las listas de ventas británicas.