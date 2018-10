La actriz Ana Victoria Beltrán confirmó que espera su primer bebé

Ana Victoria Beltrán, reconocida por interpretar el personaje de Daniela Franco en la emblemática serie 'Padres e hijos', se convertirá en madre en los próximos meses.

Así lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó una imagen de una ecografía junto a un emotivo y conmovedor mensaje.

“Bueno les quiero compartir esta gran noticia que nos tiene muy felices a mi esposo a nuestra familia y por supuesto a mí. Finalmente paso lo increíble, ni yo me lo creo, pero después de ver está hermosura los milagros de Dios y que sea una realidad acá está nuestro retoño no sabemos qué será lo importante es que este bien de salud... Me parece increíble que todo esto esté pasando y aunque ha sido algo difícil por toda la maluquera que he tenido sólo puedo agradecer a Dios por esta bella oportunidad de convertirme en madre... así que ya saben ahora recibo consejos de nombres si es niño o niña, los leo a todos.... besos y bendiciones”, escribió la actriz.

Ana Victoria Beltrán se casó en agosto de 2017 con Elkin Leonardo Parra, con quien llevaba un año de relación.