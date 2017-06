La banda U2 añade una fecha del "Joshua Tree Tour 2017" en México

México, 14 jun (EFE).- La banda irlandesa U2 anunció una segunda y última presentación del "Joshua Tree Tour 2017" en Ciudad de México para el 4 de octubre al agotarse los boletos de su concierto programado para el día previo, informaron hoy los promotores.

Las localidades del primer concierto se agotaron de "forma inmediata", lo que ha llevado a la apertura de una segunda fecha para el miércoles 4 de octubre en el Foro Sol de Ciudad de México, señalaron Ocesa y Live Nation.

Para esta segunda fecha, las localidades estarán disponibles del 19 al 20 de junio en preventa para usuarios de la tarjeta bancaria de Citibanamex y a partir del 21 del mismo mes en taquillas para el público en general, explicaron.

Los seguidores de U2 que están suscritos al sitio U2.com de la banda contarán con "prioridad" de compra de billetes del concierto del 16 al 18 de junio, destacaron Ocesa y Live Nation.

En estos conciertos U2 tocará canciones célebres como "Where The Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I'm Looking For", "With Or Without You" y "One Tree Hill".

En sus presentaciones en México se contará con la participación especial de Noel Gallagher's High Flying Birds, confirmó Ocesa.

El "Joshua Tree Tour" 2017 comenzó el 12 de mayo en Vancouver (Canadá) y en Latinoamérica se presentará además en Bogotá, Santiago y Sao Paulo (Brasil).

La edición de aniversario de "The Joshua Tree" acaba de ser lanzada el 2 de junio y además de los 11 temas incluye la grabación en vivo del concierto "The Joshua Tree-Tour 1987" en el Madison Square Garden. EFE