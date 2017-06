La Biblioteca del Congreso de EE.UU. otorga a Tony Bennett el premio Gershwin

Washington, 20 jun (EFE).- La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció hoy la concesión al cantante Tony Bennett del premio Gershwin, el mayor galardón del país a la canción popular.

El anuncio lo llevó a cabo la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, quien dijo que Bennett, neoyorquino de 90 años, "es uno de los artistas más consumados y queridos de nuestro tiempo".

"No sólo es un artista para la posteridad, es un artista para todas las edades" que con sus interpretaciones ha introducido a las nuevas generaciones en el "Gran Cancionero Estadounidense", aseguró la Biblioteca del Congreso en un comunicado.

Bennett celebró su 90 cumpleaños el pasado 3 de agosto, y el acontecimiento fue celebrado con la emisión de un especial de televisión, la publicación de un nuevo CD y un libro y la iluminación del legendario Empire State de Nueva York en honor a su legado musical, recordó la Biblioteca del Congreso.

"Su poder de permanencia es un testamento al atractivo duradero del Gran Cancionero Estadounidense que los Gershwin ayudaron a escribir, y su capacidad de colaborar con nuevas generaciones de iconos musicales ha sido un regalo para los amantes de la música de todas las edades", agregó la bibliotecaria del Congreso.

Bennett, cuya carrera artística abarca siete décadas, recordó en el comunicado que cuando todavía usaba el nombre artístico de "Joe Bari", en 1949, grabó un disco de demostración de 78 rpm en una de cuyas caras estaba "Fascinating Rhythm", de los hermanos Gershwin.

"Estoy muy orgulloso de que uno de los primeros discos que grabé fue una canción escrita por los Gershwin, porque su magistral composición era excepcional. Recibir un premio que fue nombrado en su honor es una de las emociones más grandes de mi carrera", aseguró el "crooner" en el comunicado.

El premio Gershwin, que fue instituido en honor de los compositores Ira y George Gershwin y es concedido como homenaje al trabajo de toda una vida en la música popular, le será entregado a Bennett en una gala que se celebrará en Washington en noviembre.

Anteriormente han recibido este galardón músicos de la talla de Paul Simon, Stevie Wonder, Paul McCartney, los compositores Burt Bacharach y Hal David, Carole King, Billy Joel, Willie Nelson y Smokey Robinson, entre otros.

Bennett cimentó su prolongada carrera en la década de 1950, con clásicos como "Because of You", "Rags to Riches" y una versión de "Cold, Cold Heart", de Hank Williams, a los que siguieron otros como "I Wanna Be Around", "The Good Life", "Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me)" y uno de sus mayores éxitos, "I Left My Heart in San Francisco", con el que obtuvo dos Grammy.

Entre los muchos reconocimientos que ha recibido Bennett hay 19 premios Grammy, incluyendo uno en 2001 por su trayectoria y otro en 1995 al mejor álbum del año por su "MTV Unplugged", que le introdujo a una nueva generación de oyentes.

Desde que en 2006 sacó un álbum de dúos con cantantes como Paul McCartney, Elton John y Bono, al que siguió una segunda entrega en 2011 con interpretaciones junto a Amy Winehouse, Aretha Franklin y Norah Jones, su carrera volvió a brillar, convirtiéndose en el artista más viejo en alcanzar un número uno en las listas de éxitos, récord que volvió a batir en 2014 con "Tony Bennett y Lady Gaga: Cheek to Cheek", que también debutó en el número uno cuando tenía 88 años. EFE