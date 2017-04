La CE aprueba la compra de Sky por parte de 21st Century Fox

Bruselas, 7 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) aprobó hoy "sin condiciones" la compra de la cadena británica Sky por parte del grupo mediático estadounidense 21st Century Fox al no detectar conflictos de competencia, informó el Ejecutivo comunitario.

La adquisición fusionaría Sky, el operador de televisión de pago líder en Austria, Irlanda, Alemania, Italia y el Reino Unido, y 21st Century Fox, empresa que incluye uno de los seis grandes estudios cinematográficos de Hollywood (20th Century Fox) y un operador de canales de televisión como Fox y National Geographic.

Bruselas recalcó que Fox y Sky se encuentran activas en mercados diferentes de esos cinco países europeos y subrayó que compiten entre ellas "de forma limitada" en la compra de contenido televisivo y en el suministro al por mayor de paquetes básicos de televisión de pago.

La Comisión concluyó que la compra conduciría "solo" a un incremento limitado de la cuota de mercado de Sky en la adquisición de programas y series, así como en el suministro de paquetes básicos de televisión de pago en Austria, Irlanda, Alemania, Italia y el Reino Unido.

Como las compañías son activas en diferentes niveles de mercado, el Ejecutivo comunitario evaluó si tras la adquisición Fox podría evitar el acceso de los competidores de Sky a sus contenidos cinematográficos y televisivos, además de a sus canales de televisión, y concluyó que esas "preocupaciones" carecían de base.

Bruselas también analizó si Sky tendría incentivos para suspender la compra de contenidos a los competidores de Fox, pero el Ejecutivo consideró esa posibilidad "improbable" porque rebajaría la calidad de la oferta de la cadena británica.

También se estudió si Sky podría evitar que otros canales pudieran acceder a su plataforma de televisión de pago, si bien la investigación concluyó que ese supuesto quedaría mitigado gracias a las regulaciones del Reino Unido, Alemania y Austria.

Londres emitió el pasado 16 de marzo un aviso de intervención europea, la cual exige que las autoridades británicas relevantes hayan investigado para el 16 de mayo si la fusión propuesta es contraria al principio de interés público que garantiza la pluralidad mediática.

Las conclusiones de la Comisión solo afectan a las cuestiones sobre competencia y no condicionan la evaluación del Reino Unido sobre pluralismo en las empresas de comunicación.

La firma de Rupert Murdoch anunció en diciembre el acuerdo para tomar el control de Sky, de la que ya posee el 39,1 % de sus acciones, un paso que ha levantado polémica en el Reino Unido, donde grupos de presión como Media Reform Coalition han alertado de que la operación amenaza la "pluralidad" en los medios británicos.

La operación está valorada en 11.700 millones de libras (13.689 millones de euros).

El empresario australiano ya controla en el Reino Unido, a través del grupo News Corp, los diarios "The Times", "The Sunday Times", "The Sun" y la emisora de radio "TalkSport". EFE

