La curiosa anécdota de Drew Barrymore sobre su aumento de peso

Tras unos años en los que optó por mantenerse prácticamente alejada de la vida pública para centrarse en su faceta de madre, la actriz Drew Barrymore ha vuelto a la primera línea de la actualidad gracias a su exitosa serie 'Santa Clarita Diet' y a los proyectos que ya está preparando para afianzarse de nuevo como una de las estrellas más cotizadas del cine y la televisión comercial.



Sin embargo, el paso del tiempo y los cambios en su estilo de vida derivados de la crianza de sus pequeñas Olive (5) y Frankie (4) -fruto de su extinto matrimonio con Will Kopelman- llevaron a la intérprete a ganar "un montón de kilos" en su momento y, como ha revelado ahora, semejante circunstancia le generó alguna que otra situación incómoda en la vía pública.



"Recuerdo que hace un tiempo, cuando tenía un montón de kilos encima, estaba con los niñas en un restaurante y una mujer se me acercó para felicitarme por 'todos los hijos que tenía'. Y claro, yo le dije que solo tenía dos. Y me contestó: 'Y uno que viene en camino, ¿no?'", ha revelado la artista en una mesa redonda organizada por la revista The Hollywood Reporter, para exclamar a continuación: 'Y creo que esa ha sido la primera vez en mi vida que he tenido que espetarle a alguien: '¡No, solo estoy jodi**mente gorda!'.



A través del mencionado encuentro, Drew Barrymore ha podido intercambiar todo tipo de experiencias ligadas a la obsesión con la que la sociedad juzga el físico de las mujeres con compañeras de profesión de la talla de Molly Shannon -una de las cómicas más legendarias de 'Saturday Night Live'- Debra Messing -protagonista de 'Will and Grace'-, Alison Brie y Tracee Ellis Ross, la cual no dudó en desvelar uno de los consejos más indignantes que recibió en los inicios de su carrera artística.



"Una directora de casting me dijo que tenía que trabajar un poco más en 'mis chicas' [sus pechos], como las llamaba ella, porque a su juicio estaban demasiado caídas. Fue Dios el que las puso ahí, y la verdad es que yo pensaba que estaban bien puestas. Pero no, mandó a una asistente para que me trajera varios sostenes que pudieran realzarlas", ha contado la actriz, modelo, productora y, además, hija de la inigualable Diana Ross.