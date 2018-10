La dura crítica de Keira Knightley a Kate Middleton por su imagen posparto

La actriz Keira Knightley, criticó las apariciones de la esposa del príncipe William después de dar a luz cuando presenta a sus hijos, porque considera que establece una expectativa poco realista para otras mujeres.

Curiosamente, la actriz, de 33 años, le dio la bienvenida a su hija, Edie, justo un día antes de que la duquesa de Cambridge, Kate, diera a luz a su segunda hija, la princesa Charlotte, en 2015.

Siempre ha llamado la atención, lo radiante e impecable que ha salido Kate en la presentación de sus hijos recién nacidos. Pues bien, por su parte Knightley recuerda su experiencia, que parece diferir de la de Kate, en un ensayo titulado "The Weaker Sex", que aparece en la colección Feminists Don't Wear Pink (And Other Lies), un proyecto liderado por la escritora y cofundadora de The Pink Protest, Scarlett Curtis.

"Nos paramos y miramos la pantalla del televisor. Kate estaba fuera del hospital, siete horas después de dar a luz, maquillada y con tacones. Esa es la cara que el mundo quiere ver", escribió Knightley.

Y luego aseguró: "Ocultas nuestro dolor, nuestros cuerpos divididos, nuestros senos goteando, nuestras hormonas furiosas. No lo muestres. No lo cuentes. Quédate quieta con tu bebé en brazos y que te saquen fotos un grupo de fotógrafos hombres".