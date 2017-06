La española "Selfie" y una argentina a concurso en festival de cine de Moscú

Moscú, 21 jun (EFE).- La película española "Selfie" del director Víctor García León, y la argentina "Sinfonía para Ana", de Ernesto Ardito y Virna Molina, competirán en la sección oficial del 39 Festival Internacional de Cine de Moscú (FICM), que arranca mañana en la capital rusa.

Con ellas, hasta el 29 de junio, cuando concluye el certamen, lucharán por el San Jorge de Oro, el máximo galardón, otros nueve largometrajes de Rusia, China, Japón, Corea del Sur, India, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Turquía.

Según los críticos rusos, el programa oficial de la competición reúne películas capaces de sensibilizar al público y conectar con él a través de la historia de los personajes.

"Selfie", que fue estrenada el pasado marzo en el festival de cine de Málaga, obtuvo entonces la Mención Especial del jurado como "representante de una forma nueva de entender la expresión cinematográfica, sacando el mayor partido de una obligada economía de medios, y acercándose a la realidad inmediata con una mayor verosimilitud".

Su trama gira en torno a la vida de Bosco, hijo de un ministro imputado por corrupción, desde que lo expulsan de su chalet de la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja hasta que entra a pedir trabajo en la sede de Podemos en el barrio de Lavapiés.

Por su parte, "Sinfonía para Ana", basada en la novela homónima de Gaby Meik, es una historia de amor adolescente en los meses previos al Golpe de Estado de 1976 en Argentina.

En el certamen, uno de los más antiguos del mundo, este año participan también los documentales "La libertad del diablo", del realizador mexicano Everardo González y "El pacto de Adriana", de la chilena Lissette Orozco.

El festival presentará además una retrospectiva de cine argentino que incluirá las películas "El hombre mirando al sudeste", "El exilio de Gardel", "The dark side of the heart", "Juan Moreira" y "South".

El director y productor de cine español Albert Serra formará parte del jurado de la sección oficial del certamen, que presidirá el cineasta iraní Reza Mirkarimi, cuya película "Hija" triunfó en la edición anterior.

Este año, en la deliberaciones para otorgar el San Jorge de Oro, participará también la actriz italiana Ornella Muti, muy admirada por el público ruso. EFE