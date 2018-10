La exagerada lista de reglas que una mujer le impuso a su pareja

Hace pocos días, una carta de hizo viral en Twitter porque evidenciaba una especie de “contrato” que una mujer había hecho con su pareja.

El usuario en Twitter @kkeyes96, aseguró que encontró la carta en un auto seminuevo y su mensaje junto a la publicación (que hizo hace un año) decía: "Un pobre hombre cambió su auto y había dentro un contrato que tenía de su novia".

La publicación llamó la atención de los usuarios de redes sociales, que calificaron a la lista como aterradora, pues denota que la mujer es una persona controladora.

Twitter @kkeyes96

En ella se leen cosas como: No debes tener el número telefónico de ninguna chica; no debes seguir a ninguna mujer en ninguna red social; no debes salir con tus amigos más de dos veces por semana; debemos salir en una cita verdadera por lo menos cada dos semanas; no debes enojarte conmigo absolutamente por nada; no puedes bebes alcohol a menos que yo esté contigo; no debes tardarte más de diez minutos para responderme cuando te mando un mensaje de texto; tengo derecho a revisarte el celular cuando quiera, entre otras.