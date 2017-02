La exnovia del Felipe VI, Gigi Howard, se 'alegra' de no haber sido reina

La belleza rubia Gigi Howard vivió su particular cuento de hadas cuando en el otoño de 1994 conoció a Felipe de Borbón en Washington, donde el entonces heredero al trono español estudiaba un máster en la Universidad de Georgetown. Su historia de amor, que salió a la luz cuando ambos fueron fotografiados juntos en el Caribe, duró tan solo un año, tiempo más que suficiente para que la guapa estadounidense se diera cuenta de que la vida de la realeza no estaba hecha para ella.



"Tienes que ser una persona muy especial para poder lidiar con la intensidad y la invasión de la prensa, y yo no era esa persona. Soy muy discreta y eso no era para mí. Aunque no lo creas, sigo teniendo miedo a la prensa. Me sorprende que pueda seguir despertando interés, pero también me aterra", confiesa en las páginas de Vanity Fair en una rara entrevista concedida dos décadas después de que su camino se cruzara con el del actual rey de España.



A Gigi -como la llaman sus allegados- no le han faltado oportunidades para revelar los pormenores de su romance con Felipe y el escándalo legal en que este desembocó, aunque ella siempre ha rechazado todas las ofertas por muchos ceros que incluyeran.



"Es una cuestión de principios", afirma en la misma entrevista. "Mi abuela decía que una persona de bien solo puede aparecer una vez en la prensa... en la sección de obituarios", bromea sobre su inesperada fama en los años 90 y su decisión de no sacar beneficio alguno de ella.



Fue precisamente la atención mediática la que llevó a la entonces ya exnovia del Príncipe de Asturias a los juzgados en junio de 1995, cuando el FBI detuvo al periodista Carlos Hugo Arriazu acusado de pinchar su teléfono, un cargo que este siempre negó. En el juicio posterior, la afectada afirmó que ya no era pareja del hijo menor de los Reyes de España y Arriazu fue condenado a seis meses de prisión -de los que cumplió dos y medio- por escuchas ilegales.



Pese a tan desagradable episodio, Gigi, madre soltera de un niño de tres años, ha regresado en varias ocasiones al país del que pudo haber sido reina para visitar a amigos y disfrutar de una cultura de la que asegura ser una enamorada.



"Sigo amando ese país. Tengo amigos en Madrid desde hace 20 años y voy a visitarlos", asegura la empresaria, que actualmente recorre el mundo promocionando su línea de productos de belleza contra las arrugas en el escote, SiO.