La exposición a dispositivos electrónicos no es perjudicial para los niños

En los últimos tiempos las organizaciones de padres y distintos estudios llevados a cabo por expertos han debatido largo y tendido acerca de los peligros de una exposición prolongada a las pantallas entre los más pequeños y si podría resultar o no perjudicial para los niños, provocando problemas de visión o alteraciones en los patrones de sueño.



Sin embargo, la última guía publicada por The Royal College of Paediatrics and Child Health -una asociación de pediatras de Reino Unido- considera que ese no es el caso y no recomienda un límite de horas concreto, pero sí aconseja evitar los dispositivos electrónicos antes de dormir.



Aunque existe relación entre el uso de esos aparatos y problemas de obesidad o depresión, la RCPCH insiste en que no hay pruebas concluyentes de que se trate de una situación de causa y efecto, por lo que no deberían censurarse automáticamente los teléfonos móviles, ordenadores o tablets entre los más jóvenes.