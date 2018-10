La extraña historia de la mujer que es alérgica a su esposo

Sofía Rojas* es una mujer colombiana que tiene 35 años y lleva 11 con su esposo, al comienzo cuando se saludaban comenzó a notar que su rostro se enrojecía no precisamente por las emociones que le causaba sino porque le producía una especie de alergia.

“Yo inmediatamente pasaba a lavarme el rostro y a ponerme alguna crema para que se me quitara la alergia que me producía su barba” le aseguró Rojas a La W.

Sin embargo, cuando tenía relaciones con su esposo sus fluidos también le causaban alergia, “sentía ardor, picazón y enrojecimiento en mis partes íntimas”señaló.

Debido a que la situación persistía, la pareja acudió a un médico quién les recomendó usar preservativos.

Sin embargo, la recomendación del doctor no les funcionó, “yo también era alérgica al látex entonces deje de usarlos después de darme cuenta que esto no me mejoraba si no que empeoraba mis síntomas”. Por ello, Sofía tuvo que buscar otras alternativas “con el paso del tiempo me di cuenta que me sentía mejor si inmediatamente terminado el acto sexual me lavaba con abundante agua” narró.

Con el paso del tiempo, el cuerpo de Sofía desarrolló “resistencia” y generó una especie de protección a los fluidos de su marido porque la alergia se ha disminuido constantemente. Sin embargo, el malestar que siente con la barba aun continúa.

Aunque es poco común que existan alergias por fluidos, es algo que sucede y se debe tener en cuenta si al momento de estar con la pareja se presentan síntomas como ardor, picazón, enrojecimiento e inflamación de las partes íntimas.

De acuerdo con el blog de Silvia Olmedo, psicóloga y sexóloga, en el caso del semen, la responsable “es la PSA, una proteína prostática presente en el líquido seminal. Aunque también, la reacción alérgica, puede deberse a la presencia de alérgenos en la saliva o semen de nuestra pareja”.

Al parecer uno de los factores relacionado con esta situación es tener alergia a los perros. Según un estudio las mujeres con alergia al perro podrían serlo también al líquido seminal por una reacción cruzada (las proteínas implicadas en las dos alergias son muy parecidas y el cuerpo puede llegar a confundirlas).

*Nombre cambiado por petición de la fuente