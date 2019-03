La foto donde aparece una guerrillera embarazada, nominada al World Press Photo

Catalina Martín Chico es una fotoperiodista franco-española que tuvo la oportunidad de viajar a Colombia para conocer historias del posconflicto. Entre estas historias conoció a Yorladis, una mujer que pertenecía a la guerrilla de Las Farc, a quien quiso capturar en su estado de embarazo; y quien le dio la oportunidad de estar nominada a la mejor fotografía en el World Press Photo.

“Yo fui dos veces cuando las zonas veredales aún no estaban abiertas (…) Me acerqué a las zonas, en el Tolima en Cauca y en el Guaviare. Allí me acerqué a cada personaje para entender cómo fue el posconflicto para estas personas”, contó la fotógrafa.