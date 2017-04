La foto más atrevida de Aarón Díaz y Lola Ponce en Instagram

Aunque nadie ponga en duda que son una de las parejas más atractivas del mundo del entretenimiento latino, la intérprete Lola Ponce no dejar escapar nunca la oportunidad de demostrarlo a través de sus redes sociales. Cualquier excusa, incluida la hora del baño, parece ser buena para dejar constancia de que, pese a sus apretadas agendas profesionales y sus responsabilidades como padres de dos niñas pequeñas, tanto ella como su marido, el actor mexicano Aarón Díaz, siguen encontrando tiempo para mantenerse en plena forma y lucir así unos cuerpazos de infarto.



Sin ir más lejos, la argentina ha provocado una pequeña revolución entre sus seguidores al publicar una imagen en sus perfiles de la esfera virtual en la que su chico y ella aparecen en la bañera, completamente desnudos y tapándose apenas con algo de espuma para evitar la censura de Instagram.



"Oh sí, vestidos de burbujas para todos", reza el mensaje con el que acompañó la sugerente estampa.



En una segunda foto, Lola aparece tumbada seductoramente en la bañera y relajándose antes de una de las actuaciones de su obra 'Notre Dame de Paris', con la que actualmente recorre toda Italia.



"Momentos de relax antes del show", anunció la guapa artista, que también compartió con todos sus seguidores otra bonita imagen de sus dos pequeñas -Erin y Regina- jugando en la bañera.



Actualmente la familia al completo se encuentra en el país transalpino para apoyar a Lola mientras retoma el papel de la gitana Esmeralda que tantos éxitos le ha reportado. Además de permitirle conocer algunos de los rincones más hermosos de la zona junto a sus niñas, su regreso a los escenarios también ha permitido a Lola reconectar con la profesión que tanto ama.



"Un pre-cumple lleno de música. Gracias Aarón, porque me empujaste a regresar a lo mío... ¡sin vos nada sería posible!", le agradecía públicamente a su marido hace un mes con motivo del cumpleaños del actor.

🌟🎶 Ohhh yeahh bubble dress per tutti! 😁😅😆😊🤣🎶✨📸 @erindiazponce #iphone7plus#justlove#smile#beautiful#life Una publicación compartida de L•O•L•A 🎼 (@lolaponce) el 1 de Abr de 2017 a la(s) 7:24 PDT