La hija de Beyoncé está deseando conocer a sus hermanos

Además de la evidente felicidad que inunda estos días al matrimonio formado por Beyoncé y Jay Z tras conocer que serán padres de mellizos, la otra gran protagonista del clan de los Carter que también habría expresado la profunda alegría que siente ante la llegada de dos nuevos miembros a la familia es sin duda la pequeña Blue Ivy (5), quien no podría contener su impaciencia por las ganas que tiene de saludar personalmente a los dos hermanitos que vienen en camino.



"Blue Ivy está entusiasmada ahora que se va a convertir en hermana mayor", asegura a la revista Us Weekly una fuente cercana a la pareja, a la que también revela que la pequeña no ha dejado de mostrar a sus famosos padres su precoz interés en los entresijos de la paternidad.



El júbilo con el que Blue Ivy habría recibido la noticia sobre la segunda incursión de Beyoncé en la maternidad habría hecho aún más especial si cabe la etapa en la que se adentran ahora los dos enamorados, quienes llevarían varios meses tratando de ampliar su núcleo familiar.



"Bey y Jay están eufóricos y se sienten bendecidos con la llegada de dos mellizos a su hogar. Llevaban mucho tiempo intentando volver a ser padres y, después de enterarse de que vendrían dos, viven en una nube. Jamás habrían imaginado que el desenlace sería mucho mejor de lo que habían esperado", explica el mismo informante.



La nueva incursión de la estrella del pop en la maternidad también deja patente que los problemas maritales que estuvieron a punto de resquebrajar la estrecha unión que mantiene con el famoso rapero -según dejaba entrever ella en su disco 'Lemonade'- han quedado definitivamente atrás.



"Nos gustaría compartir con todos vosotros nuestra felicidad. Hemos sido bendecidos por partida doble. Nos sentimos muy agradecidos de que nuestra familia vaya a aumentar con dos miembros más, gracias por todos vuestros buenos deseos", reza el mensaje con el que Beyoncé anunciaba ayer miércoles su embarazo.