La historia del collar de Lady Gaga en los Óscar

En cuanto Lady Gaga pisó la alfombra roja del teatro Dolby de Los Ángeles este domingo para asistir a la gala de los Óscar, todas las miradas se posaron sobre el impresionante collar que adornaba su escote, para desgracia del sobrio vestido negro de Alexander McQueen que se había enfundado para su gran noche.



Los más jóvenes no tardaron en identificar la impresionante joya como una versión del collar que el personaje de Kate Hudson luce en una de las escenas claves de la mítica comedia romántica 'Cómo perder a un chico en diez días', pero en realidad ese parecido era una coincidencia o, más bien, no era la gargantilla de la cantante y actriz la que había copiado a la de la película.



En realidad, la impresionante creación de piedras preciosas tiene una historia de casi un siglo y medio de antigüedad: el diamante amarillo que lo adorna fue descubierto por el fundador de Tiffany & Co., Charles Lewis Tiffany, en Sudáfrica y se popularizó después de que Audrey Hepburn lo luciera en varias de las imágenes promocionales de 'Desayuno con diamantes'. Antes ya había sido utilizado por la socialité Mary Whitehouse en su presentación en un baile de debutantes en Newport, Rhode Island, en 1957, pero desde la época de Audrey no había vuelto a aparecer en público y solo se había expuesto en el escaparate de la tienda en la Quinta Avenida neoyorquina. Hasta ahora.



No resulta demasiado sorprendente que Lady Gaga haya sido la elegida para 'rescatarlo' y presentar de nuevo ante el mundo la piedra de 128 quilates valorada en más de 30 millones de dólares en vista de que es una de las portavoces de la marca. "Lady Gaga es la innovadora por excelencia, una creadora y rompedora de barrera que estamos encantados de que vaya a llevar el legendario diamante Tiffany en una entrega de premios por primera vez desde que se descubriera hace 141 años", han asegurado desde la marca en declaraciones a People.



El diseño que se ha visto en el cuello de la estrella mientras recogía su Óscar a Mejor Canción Original por 'Shallow' o interpretaba ese mismo tema junto a su compañero de reparto Bradley Cooper durante la ceremonia de premios es totalmente diferente al original, ya que en 2012 el collar fue rediseñado en honor del 175 aniversario de Tiffany para darle un estilo más moderno.



Sin duda el peso de la joya en su cuello serviría en parte para compensar la ausencia del impresionante anillo con un diamante rosa que le entregó su ya exprometido Christian Carino y que no ha vuelto a lucir desde que se confirmara su ruptura.