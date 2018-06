La impresionante transformación física de Brie Larson para 'Capitana Marvel'

La oscarizada Brie Larson ha sido la última actriz en embarcarse en un proyecto que la obligará a someterse a una impresionante transformación física. Al igual que ya hizo Alicia Vikander tras aceptar el papel de Lara Croft en el reboot de 'Tomb Raider', a la protagonista de 'La habitación' le ha tocado encerrarse en el gimnasio durante meses para dar vida de forma creíble a otra heroína, en su caso la Capitana Marvel del universo de cómics.



"Debo decir que interpretando a este personaje he aprendido que soy mucho más fuerte de lo que pensaba", ha asegurado Brie en una entrevista a Variety, en la que ofrece un ejemplo que en su opinión ilustra a la perfección su experiencia.



"Ahora mismo mi récord es levantar 97 kilos en peso muerto (levantamiento de pesas hasta la altura de la cintura) y 181 en 'hip thrusts' (otro ejercicio que consiste en elevar la pelvis del suelo manteniendo el cuerpo recto). Ser capaz de levantar tanto peso ha cambiado la perspectiva que tenía sobre mí misma".



El hecho de que ella no se ajustara en principio al prototipo de estrella de acción que acuñaron estrellas como Angelina Jolie o los retrasos que ha sufrido el filme -desde 2013 hasta el inicio de su producción a principios de este año-, contribuyen a que Brie no asimile del todo que ella será la próxima superheroína Marvel en la gran pantalla.



"En los últimos tiempos han sucedido muchas cosas en mi vida que parece que le estuvieran pasando a otra persona; creo que es una especie de mecanismo de defensa", admite. "Es más sencillo mantener la concepción que tenía de mí misma que aceptar la que otros se han formado de mí. Y a la hora de afrontar un proyecto como este, que ha tardado tanto en realizarse y exige tanto de ti, me he dado cuenta de lo fuerte que puedo llegar a ser".

