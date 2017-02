La inapropiada broma de Katy Perry sobre Britney Spears en los Grammy

El regreso triunfal de Katy Perry a la vida pública este domingo en la gala de los Grammy, donde interpretó por primera vez su nuevo sencillo 'Chained to the Rhythm', se ha visto empañado por una desafortunada broma que realizó a costa de su compañera de profesión Britney Spears.



A su paso por la alfombra roja, la cantante de 'California Gurls' no pudo evitar enfrentarse a la pregunta obligada de por qué había permanecido más de un año alejada del mundo y sin publicar nuevo material. En respuesta, Katy no dudó en asegurar que lo había hecho para proteger su "salud mental" antes de añadir: "Y me ha ido genial. ¡Aún no me he rapado la cabeza!", en una clara alusión a los problemas de salud mental a los que se enfrentó la princesa del pop en 2007 tras su paso por rehabilitación, y que culminaron con la artista rapándose su larga melena rubia.



Pero Katy Perry no paró ahí. En otra entrevista antes del inicio de la gala habló de su nueva imagen, caracterizada por su corte estilo bob en rubio platino, alegando que era su último recurso para sorprender al público más allá de afeitarse todo el pelo, de nuevo en referencia a Britney.



"Era el último tono en toda la gama de colores que me quedaba. He probado todos los otros y lo único que me queda por hacer ya es raparme la cabeza, pero eso lo estoy reservando para cuando me dé una crisis nerviosa a la vista del mundo entero. Estoy preparada y tampoco estoy muy lejos de que me suceda", aseguró con una sonrisa pícara.



Los fans de Britney no han tardado en reaccionar en la esfera virtual a los comentarios de Katy, que han calificado de crueles y de mal gusto, especialmente en un momento tan complicado tanto para la cantante como su familia, después de que su sobrina de ocho años Maddie -hija de su hermana menor Jamie Lynn Spears- sufriera un accidente que casi le cuesta la vida hace una semana y del que afortunadamente parece estar recuperándose poco a poco.