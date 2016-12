La muerte de Reynolds "demasiado dura de asumir" para Hollywood

"Cruel cruel año" es el rotundo y breve mensaje que tuiteó Mark Hamill, uno de los protagonistas de la saga "Star Wars" junto a Carrie Fisher y Harrison Ford, tras conocer el fallecimiento de la madre de su amiga y compañera.

Tres palabras que acompañaban una imagen en la que un hombre da una patada al número 6 para instalar el 2017 en lo alto de una montaña.

"No me puedo imaginar lo que la familia de Carrie Fisher y Debbie Reynolds están pasando esta semana". Esta frase que la presentadora Ellen DeGeneres tuiteó en el chat de su programa resume el sentimiento provocado por la muerte de Reynolds, de 84 años, al día siguiente del fallecimiento de Fisher, de 60.

I can't imagine what Carrie Fisher and Debbie Reynolds' family are going through this week. I send all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 29 de diciembre de 2016

Decenas de imágenes de las dos actrices juntas, vídeos de momentos íntimos y de entrevistas conjuntas, inundaron las redes sociales tras conocerse la noticia.

Una de las primeras en reaccionar fue la actriz Bette Midler, que calificó a Reymolds de "maravillosa, con gran talento y devota de su oficio" y aseguró que su muerte tras la de su hija "es demasiado dura de asumir".

#DebbieReynolds has just died. This is too hard to comprehend. Beautiful, talented, devoted to her craft, she follows Carrie, dead days ago. — Bette Midler (@BetteMidler) 29 de diciembre de 2016

"Debbie se fue para estar con Carrie", afirmó Debra Messin, que trabajó con Reynolds en la serie "Will y Grace".

Debbie went to be with Carrie. She always worried about her. Carrie left too soon and now they… https://t.co/Aln3wBlXOB — Debra Messing (@DebraMessing) 29 de diciembre de 2016

Madonna publicó en su cuenta oficial de Twitter una tierna fotografía de Fisher de niña entre las bambalinas de un teatro mirando a su madre actuar. "Es la imagen más dulce de Carrie Fisher observando a su madre, Debbie Reynolds, sobre las tablas. ¡Abraza a tu madre hoy! y abraza a tu hija después!" recomendó la cantante a sus seguidores.

Sweetest Picture ever of Carrie Fisher watching her mother Debbie Reynolds on stage! Hug Your mother today! Then Hug your daughter! 🙏🏻💘 pic.twitter.com/5ZLCYcStLY — Madonna (@Madonna) 29 de diciembre de 2016

Una foto de 1963 y que corresponde a una representación en Las Vegas que se ha multiplicado hoy en las redes, al igual que otras en las que aparecen Reynolds y Fisher juntas en diferentes momentos de sus vidas junto a mensajes de pésame.

Patricia Arquette afirmaba: "No puedo creer que Debbie Reynolds haya muerto. Billie Lourd (hija de Fisher) es demasiado joven para soportar tanto dolor a la vez".

I can't believe that Debbie Reynolds passed away. Billie Lourd is so young to have to carry so much grief at once. Bless you child. — Patricia Arquette (@PattyArquette) 29 de diciembre de 2016

La modelo Naomi Campbell colgó una foto en la que aparece con Carrie Fisher y deseó que ella y su madre estén "paseando con los ángeles".

Y Daisy Ridley, una de las protagonistas de la nueva trilogía de "Star Wars", en la que trabajó junto a Fisher, recordó que las últimas palabras de Debbie Reynolds fueron "Quiero estar con Carrie".

Las dotes de cantante y bailarina de Reynolds fueron destacadas por Mia Farrow, que agregó: "RIP (que en paz descanse) no suena bien para ella o Carrie. Espero que estén donde estén, lo estén pasando bien".

Debbie Reynolds cd sing, dance & gave dazzling performances. RIP doesn't sound right for her or Carrie-I hope they're somewhere having fun — mia farrow (@MiaFarrow) 29 de diciembre de 2016

"Estoy muy impresionado y triste por la noticia del fallecimiento de Debbie Reynolds un día después de que su hija, Carrie, muriese", afirmó el actor Dwayne Johnson, que envió toda la fuerza a su familia.

So blown away and saddened by this Debbie Reynolds news a day after her daughter, Carrie passes away. So much luv & strength to their family — Dwayne Johnson (@TheRock) 29 de diciembre de 2016

La hija de Fisher y nieta de Reynolds, la también actriz Billie Lourd, recibió muchos mensajes de apoyo, incluidos los de algunas compañeras en la serie "Screem Queens", como Lea Michele: "Es demasiado", frase a la que añadía un emoticón de un corazón roto.

O la cantante y actriz Ariana Grande, que colgó en Instagram una foto en la que aparece con Lourd. "Te quiero mucho, mi corazón está contigo y tu familia".

i love you billie. so so much. rest in peace, debbie reynolds. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 29 de diciembre de 2016

Debbie Reynolds fue hospitalizada de emergencia a la una de la tarde de ayer tras sufrir un derrame cerebral en la casa en Beverly Hills de su hijo Todd Fisher, quien confirmó a los medios estadounidenses la noticia de su fallecimiento horas después.

"Ella quería estar con Carrie", dijo Todd Fisher a Variety.