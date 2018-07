La polémica serie de Netflix que quieren cancelar por ser dañina para los adolescentes

Después de estrenarse el tráiler de la serie “insatiable” en las redes sociales, varias personas protestaron en contra del mensaje de la serie pues consideran que puede ser ofensiva con las personas que sufren de obesidad.

La polémica surgió sobre todo a raíz del tráiler de esta comedia negra, en el que la protagonista, Debby Ryan ('Jessie'), aparece primero con un traje para representar su sobrepeso, y después sin él para ilustrar su nueva y delgada imagen, allí crea un plan para vengarse de los compañeros que se burlaron de ella.

Por su parte, la creadora de la serie, Lauren Gussis defendió la producción y narró su historia de vida:

“Cuando tenía 13 años, tenía ganas de suicidarme. Mis mejores amigas me habían abandonado y quería venganza. Pensé que si parecía guapa por fuera, sentiría que era suficiente. En lugar de esto, desarrollé un trastorno con la comida... y esta clase de rabia te lleva al lado oscuro. Todavía no me siento cómoda en mi propia piel... pero intento compartir mi dolor y mi vulnerabilidad a través del humor. Es mi forma de hacerlo. Esta serie es una historia admonitoria acerca de lo peligroso que es creer que la imagen es lo más importante (...). Dadle una oportunidad a la serie”.