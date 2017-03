La princesa Carlota es la auténtica reina de la casa

Pese a que ni siquiera ha cumplido dos años de edad, la pequeña Carlota ya se ha convertido en el centro de atención de la familia real británica, como se desprende de la conversación informal que su madre, Catalina de Cambridge, mantuvo con otra de las invitadas a la inauguración de un nuevo monumento conmemorativo a los caídos en conflictos bélicos como los de Afganistán e Irak.



"[Catalina] dijo que Carlota está creciendo muy deprisa. Es la que está al mando... Las dos tenemos hijos de dos años que llevan la voz cantante. Fue una conversación entre madres", afirmó Samantha Burge, la mujer de un oficial del ejército británico presente en el evento, sobre su amable encuentro con la esposa del príncipe Guillermo, según recoge People.



En la misma charla, Catalina también afirmó que sus dos retoños se están convirtiendo en muy buenos amigos, entre otras razones por la escasa diferencia de edad que existe entre ellos. En anteriores ocasiones ha quedado patente que a la duquesa le encanta hablar de sus hijos, como en su última visita a Gales, en la que se paró a hablar con unos niños y a responder a sus preguntas. Allí confesó que le encanta ir al cine pero que por desgracia todavía no había podido ver el último éxito de la factoría Disney, 'Moana'.



"No la he visto todavía, ¡sois unos afortunados!", contestaba a un grupo de menores con enfermedades mentales, según informaba el mismo medio.



Al citado encuentro en el centro de Londres acudieron, además de los duques de Cambridge, la reina Isabel II y el príncipe Enrique, además de representantes del gobierno británico y las fuerzas armadas. La monarca dedicó un emotivo discurso a todos los que han servido a su país y agradeció en especial a los que han llevado 'paz y estabilidad' a Irak y Afganistán.