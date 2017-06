La razón por la que Jennifer Aniston no ayuda a Justin Theroux a ensayar sus diálogos

El guapo actor asegura que su famosa esposa no quiere conocer antes de tiempo los giros argumentales de la serie 'The Leftovers', por lo que se mantiene completamente alejada de él cuando repasa sus líneas.

Los actores Jennifer Aniston y Justin Theroux forman uno de los matrimonios más interesantes y divertidos de la crónica social hollywoodiense, entre otras razones por la naturalidad con la que ambos se expresan sobre algunas de las anécdotas más curiosas que les deja su vida cotidiana en Los Ángeles y la complicidad de pareja que se desprende de ellas



La última de ellas, como ha revelado el atractivo intérprete, hace referencia a la negativa de Jennifer a ayudarle a repasar los diálogos de su serie 'The Leftovers', una decisión que podría parecer llamativa a primera vista, pero que termina cobrando todo el sentido del mundo cuando Justin se encarga de poner la situación en su debido contexto.



"Ni siquiera quiere repasar las líneas del texto conmigo. Jennifer no sabe qué va a ocurrir en el desenlace de la serie y quiere seguir así. Es una gran aficionada a la serie y no está dispuesta a que nadie le arruine el gran final", expresó el también guionista a su paso por el programa de televisión 'Good Morning America'.



La última temporada de la producción televisiva que le catapultó a la fama -una popularidad que evidentemente se ha intensificado desde que iniciara su romance con la protagonista de 'Friends'- llegará a su fin en pocas semanas y, al igual que la mujer que ha conquistado su corazón, tanto los productores como los aficionados a la comedia no están dispuestos a permitir que Justin revele ningún secreto que pueda estropearles la sorpresa.



"Esta es una de esas cosas que nadie me dejaría contar, así que no puedo adelantar absolutamente nada. Solo puedo decir que estoy muy contentos sobre la manera en que se cerrará todo", aseguró en la misma conversación.