La razón por la que Noel Gallagher 'detesta' la Navidad

El músico inglés no ha dudado en aprovechar la coyuntura para revelar públicamente que "detesta" la Navidad y ofrecer, en consecuencia, varias de las razones que explican tal animadversión.



"Lo detesto, esa es la verdad, y lo más gracioso de todo es que dos personas irlandesas decidieron ponerme un nombre en honor a estas fiestas [Noel significa Navidad en francés]", confesó a su paso por el programa de la televisión británica 'Alan Carr: Chatty Man', para explicar a continuación que no hay nada que le irrite más que ver en televisión determinados anuncios que, a su juicio, nada tienen que ver con el verdadero espíritu navideño.



"Los anuncios de esta época me ponen de los nervios, como ese que protagoniza Martin Freeman [el actor de 'Sherlock' protagoniza el último spot televisivo de la marca Vodafone]. Es que no tiene ningún sentido... ¿Qué tendrán que ver esas cosas con la Navidad?", ha criticado.



Al margen del mal humor que le provocan estos días que, en teoría, deberían ir acompañados de buenas dosis de paz, concordia y reuniones familiares, es posible que Noel no haya querido dejar escapar la oportunidad que le ofrecen las fiestas para limar asperezas con su hermano Liam -cuya rivalidad se ha recrudecido significativamente en los últimos meses con agrios cruces de declaraciones-, como se desprende del misterioso 'tuit' que compartió el segundo esta misma semana.



"Solo quiero decir Feliz Navidad a todo el equipo NG [Noel Gallagher]. Ha sido un año maravilloso y gracias por todo. Estoy deseando verlos mañana", escribía en su espacio personal sin dar más explicaciones, aunque posteriormente, y solo como respuesta a la pregunta formulada por uno de sus seguidores, Liam afirmaba haber hablado poco antes con su hermano mayor.



"Ya se ha puesto en contacto", manifestaba en la misma plataforma.