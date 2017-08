La Royal Academy de Londres mostrará los vínculos que unen a Dalí y Duchamp

Londres, 30 ago (EFE).- La Royal Academy Of Arts de Londres celebrará desde el próximo 7 de octubre una exposición dedicada a Salvador Dalí (1904-1989) y a Marcel Duchamp (1887-1968), que expondrá los vínculos "estéticos, filosóficos y personales" compartidos por ambos genios.

"Dalí/Duchamp" tomará la amistad que unía a ambos artistas, de los más celebrados del siglo XX, como "punto de partida" e incluirá material explícito en algunas de sus salas de carácter marcadamente sexual, según un comunicado de la RAA.

La exhibición incluirá más de 80 obras, entre pinturas, esculturas, fotografías, dibujos, películas y material de archivo que dejará patente las muchas conexiones compartidas por los dos.

Duchamp y Dalí se conocieron a principios de los años treinta a través de contactos en común del grupo de los Surrealistas y su amistad se consolidó en 1933, cuando el francés realizó su primera visita a la aldea pesquera de Cadaqués, cercana al domicilio de Dalí en Portlligat (noreste de España).

A partir de finales de la década de los cincuenta, Duchamp alquilaría una casa en esa zona cada verano y los dos artistas siguieron en contacto hasta la muerte de Duchamp en 1968.

Los dos hombres, opuestos a primera vista, tenían en común multitud de intereses como su pasión por los viajes y su compromiso con la libertad individual, además de compartir un humor y escepticismo similares, que les llevó a desafiar los puntos de vista artísticos y vitales convencionales, agrega la nota.

La muestra se organizará en torno a tres secciones temáticas, la primera denominada "Identities" explorará las identidades artísticas y personalidades de los dos.

En esa primera sección, se incluirán las obras "El rey y la reina rodeados de desnudos veloces" (1912), de Duchamp, uno de sus principales trabajos y "Los primeros días de la primavera" (1929), de Dalí.

La segunda sección de la exposición se llamará "The Body and The Objets" (El Cuerpo y los objetos), y estará centrada en el erotismo, abordado en las pinturas, dibujos y esculturas tanto figurativos como abstractos.

El espectador encontrará allí las obras "Rueda de Bicicleta" (1913/1964) y "La Fuente" (1917/1964) de Duchamp y el "Teléfono langosta" (1938), de Dalí.

La sección final, "Experimenting with Reality" (Experimentando con la realidad) pretende mostrar cómo Dalí y Duchamp respondieron a las nuevas ideas sobre el tiempo y el espacio, la energía, la materia y la gravedad, e incluirá los trabajos "Cristo de San Juan de la Cruz" (1951), de Dalí y "La novia desnudad por sus solteros" (1915), de Duchamp.

El diario británico The Guardian advierte hoy de que la muestra incluirá material gráfico de los dos artistas de carácter sexual que podrían "ofender", entre los que apunta a un manuscrito de Dalí en el que describe con palabras y bosquejos su apetito por el sexo y la comida. EFE