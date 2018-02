La Spectrum Vega podría llegar al mercado el próximo mes de abril

Pese a que el futuro de la nueva consola portátil Spectrum Vega no parecía demasiado prometedor hace unos meses cuando su creadora, la firma Sinclair, reconocía abiertamente que había tenido que posponer indefinidamente su llegada al mercado debido a graves problemas de financiación, ahora ha sido la misma empresa la que ha anunciado que el proyecto ha sido finalmente retomado y que, a menos que ocurran nuevos imprevistos, estará a la venta el próximo mes de abril.



Además de los citados contratiempos económicos, hay que recordar que Sinclair se enfrascaba a finales del año pasado en una agria batalla judicial con el que fuera su director y responsable de ingeniería, Paul Andrews, quien sería además el dueño de la patente sobre el concepto estético y arquitectura interna de la consola. En consecuencia, el dispositivo tuvo que ser rediseñado y ese imprevisto no hizo sino retrasar aún más los planes de la compañía.



En las últimas semanas no han dejado de filtrarse a las redes sociales y a los portales especializados en videojuegos imágenes sobre el supuesto proceso de fabricación y montaje de la Spectrum Vega, de lo que se desprende la posibilidad de que el proceso de producción haya sido retomado con éxito.



Lo único que ha confirmado Sinclair al respecto es que en su sede de Reino Unido ya se están probando los primeros prototipos del producto y que, por tanto, ya están sentadas las bases del emocionante e inminente desembarco de la Spectrum Vega en el mercado de las consolas portátiles.