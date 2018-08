La tendencia de ofrecer hoteles solo para adultos

Actualmente viajar sin niños se ha convertido en una posibilidad para aquellos que son padres y quieran disfrutar de ciertas actividades que son solo para mayores de edad.

De igual manera, para quienes no tienes hijos (y no pretenden tenerlos) puede ser una buena opción de descanso. De hecho, según 'El termómetro de la familia', sondeo realizado por el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, reveló que el 59 % de los colombianos no quiere tener hijos, por lo que hay un gran segmento de la población al cual apuntarle.

Teniendo en cuenta esto, las grandes cadenas hoteleras han comenzado a ofrecer hoteles “solo para adultos”. Por ejemplo, la cadena Hotelera Palladium, inaugurará en noviembre en Costa Mujeres, México un hotel “Adults Only” que será conocido como TRS Coral Hotel y que tendrá, entre otras cosas, 469 s habitaciones con balcón o terraza amueblados, bañera hidromasaje y un acceso directo a piscinas swim-up.

De acuerdo con Agueda Iglesas, directora de marketing de Palladium, “este tipo de hoteles tienen mucha recepción, porque los huéspedes encuentran un lugar personalizado para ellos, porque el segmento solo adultos tiene necesidades especiales y es algo que busca el público”

La principal diferencia de estos hoteles está en los espacios y servicios, por ejemplo, los alojamientos familiares cuentan con piscinas y parques acuáticos, mientras que los de los adultos no.

Sin embargo, así como tienen hoteles para adultos tienen alojamientos dedicados únicamente a la familia en la misma ubicación, pues más allá de ser una tendencia exclusiva o discriminatoria se trata de ofrecer servicios especializados para todo el abanico de clientes que se encuentran en la actualidad.

Por ahora, los hoteles adults only se encuentran, sobre todo, en zonas vacacionales de sol y playa pero, cada vez más, se irán ubicando en alojamientos de turismo rural.