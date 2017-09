Lady Gaga habla por primera vez de su nuevo novio: Christian Carino

Aunque ya era de sobra conocido que Lady Gaga había vuelto a encontrar el amor junto al atractivo representante de artistas Christian Carino, hasta ahora ella había preferido no pronunciarse públicamente acerca de este nuevo e ilusionante romance. Sin embargo, hace unos días la extravagante cantante decidió dar un paso más en su relación, que se cree que comenzó a principios de año, haciéndole una romántica declaración a su chico sobre el escenario de su concierto en el estadio Citi Field de Nueva York, en la que aprovechó para darle las gracias por apoyarla siempre incondicionalmente.



"Cuando he ido un momento detrás del escenario, Christian estaba justo al lado de las escaleras para asegurarse de que me encontraba bien. Lo mejor de estar enamorada es que cuentas con esa persona tan especial para que te respalde y te ayude a levantarte cuando lo necesitas", aseguró emocionada la artista a todos los asistentes al recital.



La pareja fue vista junta por primera vez en público en un concierto de Kings of Leon el pasado enero, intercambiando carantoñas y muestras de cariño de todo tipo. Desde entonces, se han vuelto inseparables, según explica una fuente al portal Page Six, hasta el punto de que Christian acompañó a su chica este miércoles a un evento familiar: una fiesta organizada para la madre de Gaga en el local Bowlmor Lanes de Times Square.



Este es el primer noviazgo serio de la estrella del pop desde que rompiera su compromiso con el actor Taylor Kinney en julio de 2016, tras cinco años juntos. Aunque en octubre se especuló con la posibilidad de que ambos hubieran decidido darse otra oportunidad, finalmente se trató únicamente de rumores infundados. Lo que sí han conseguido los dos artistas es conservar una bonita amistad y el cariño mutuo que les unió durante su relación.